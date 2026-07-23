La periodista Katherine Ibáñez relató este jueves a Cooperativa su experiencia de haber pasado tres días atrapada, junto a un equipo de "Meganoticias", en la comuna de Andacollo, que quedó completamente aislada del resto del país como consecuencia del temporal que golpeó con rudeza a la Región de Coquimbo.

La profesional explicó a Lo Que Queda del Día que Andacollo "no es una zona rural, es una ciudad" e incluso cercana a la capital regional: se ubica a sólo 56 kilómetros de La Serena, "pero tiene solo un camino" de conexión, y éste sufrió un "socavón profundo" estando ella allá, lo que le impidió desplazarse de la manera en que lo tenía planificado.

Después "se empezó a cortar la luz y la ciudad era realmente una boca de lobo; (luego) se empezó a cortar el agua y te vas poniendo de mal humor, las personas se complican con los adultos mayores, con los niños; (más tarde) no había internet, no había señal de telefonía y la Municipalidad no contaba ni siquiera con un teléfono satelital. Entonces, estábamos totalmente incomunicados... no teníamos cómo cargar los equipos, no podíamos despachar (a MEGA) ni reportar lo que pasaba ahí", explicó.

Si bien con el paso de los días algunos de los problemas se han ido solucionando de manera paulatina, los vecinos de Andacollo -"una población cariñosa, resistente, resiliente"- llevan casi una semana prácticamente sin agua ni servicios básicos, y Katherine Ibáñez, que ya logró salir con ayuda de la FACh, dice sentirse "comprometida a contar parte lo que están viviendo".

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