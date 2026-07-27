Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.2°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Fujimori presentó a su primer ministro en la previa a su investidura

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La mandataria electa peruana, Keiko Fujimori, presentó a quien será su primer ministro en la previa a la investidura de este martes, con lo que el fujimorismo iniciará un nuevo Gobierno después de 25 años.

La hija y heredera política de Alberto Fujimori nombró como primer ministro al político Luis Galarreta, secretario general del partido Fuerza Popular, quien tiene una estrecha relación de amistad con la próximo gobernante de Perú. Galarreta también fue presidente del Congreso de la República.

Asimismo, Fujimori Higuchi presentó al economista Elmer Cuba como ministro de Economía y a Carlos Espá, excandidato presidencial, como canciller de la República.

Escucha el informe completo del corresponsal Ricardo Alba.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados