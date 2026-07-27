La mandataria electa peruana, Keiko Fujimori, presentó a quien será su primer ministro en la previa a la investidura de este martes, con lo que el fujimorismo iniciará un nuevo Gobierno después de 25 años.

La hija y heredera política de Alberto Fujimori nombró como primer ministro al político Luis Galarreta, secretario general del partido Fuerza Popular, quien tiene una estrecha relación de amistad con la próximo gobernante de Perú. Galarreta también fue presidente del Congreso de la República.

Asimismo, Fujimori Higuchi presentó al economista Elmer Cuba como ministro de Economía y a Carlos Espá, excandidato presidencial, como canciller de la República.

Escucha el informe completo del corresponsal Ricardo Alba.

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