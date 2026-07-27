El Centro de Capacitación Profesional de la Policía de Investigaciones dejó Santiago y se instaló en la comuna de Talcahuano, en la Región del Biobío. Su director, el subprefecto Rodrigo Zamora, explicó a Cooperativa en qué consiste la formación de los agentes policiales, que brindan tareas de apoyo a las pesquisas y gozan de una "carrera tremendamente estable, con una proyección de 30 años de servicio".

Orgullosa de esta "tremenda decisión" de salir de la capital, la institución está en proceso de inscripciones y dada la alta demanda de postulantes, amplió el plazo por una semana, hasta el viernes 7 de agosto.

"Ser policía es un estilo de vida y es servir al país. Pongo mi ejemplo: yo tengo 30 años de servicio y realmente me siento privilegiado; quise ser policía y luché por ello. Hace 30 años tomé esa decisión y no estoy arrepentido para nada", contó Zamora a Una Nueva Mañana.

LEER ARTICULO COMPLETO