Perú: 10 alumnos de un colegio militar fueron detenidos por violación grupal a un compañero

Diez estudiantes de uno de los liceos navales de la Armada peruana fueron detenidos por estar presuntamente involucrados en la violación grupal a otro alumno de un grado escolar inferior.

La agresión ocurrió el martes en un autobús en el que los jóvenes regresaban de disputar un torneo escolar de fútbol: de acuerdo con la información policial, el grupo ultrajó a la víctima con un palo de escoba.

El agraviado, de 16 años, contó lo sucedido a su familia, que interpuso una denuncia ante la Policía Nacional, y el miércoles los agentes acudieron a la institución educativa para arrestar a los involucrados.

Los estudiantes, pertenecientes al quinto año de secundario del Liceo Naval Almirante Guise, administrado por la Marina de Guerra del Perú, fueron trasladados a una comisaría del distrito limeño de San Borja.

El colegio aseguró, en un comunicado, que está colaborando con las investigaciones para el esclarecimiento de lo sucedido.

"La violencia, el 'bullying' y cualquier otra forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa", sostuvo el Liceo: "De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas necesarias que correspondan", añadió.

La Defensoría del Pueblo solicitó en un comunicado "la inmediata intervención de la Fiscalía, a fin de que se realicen todas las diligencias que correspondan, de forma célere y exhaustiva conforme a su competencia, teniendo en cuenta los principios de interés superior del niño y debida diligencia reforzada".

Este jueves, la Fiscalía anunció que abrió una investigación preliminar y dispuso que se tome declaración a la víctima.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló estar brindando asistencia legal y soporte psicológico al menor de edad y su familia, mientras que un equipo multidisciplinario participará en las diligencias que programe la Fiscalía para determinar responsabilidades y aplicar sanciones.

Fujimori exige "todo el peso de la ley"

El impacto de la denuncia motivó un pronunciamiento de la presidenta Keiko Fujimori, quien pidió que le caiga "todo el peso de la ley" a los responsables.

En declaraciones a la prensa, Fujimori dijo que la información es "muy grave", y que pidió a la ministra de la Mujer "cuidar al joven presuntamente victima de este agravio y cuidar a su familia".

En segundo lugar, la mandataria solicitó una investigación "rigurosa y rápida" y, además, "encontrar las responsabilidades, (que) tienen que caer sobre todas las personas, (con) todo el peso de la ley".

"Una vez que se encuentre a los responsables, que les caiga todo el peso de la ley"; y "tiene que caerles a todos", insistió Fujimori.

Añadió que si en este momento no se ha hecho el cambio de la normativa para procesar a menores como adultos en caso de delitos graves, "será el Poder Judicial el que determine, pero que haya una investigación objetiva".

En este caso, el Código del Niño y el Adolescente establece una pena de entre cuatro y seis años de reclusión por este tipo de infracción grave, según comentó el abogado penalista Luis Lamas Puccio a la emisora RPP.

La jefa de Estado también anunció que "se va a declarar en reorganización (al Liceo Naval), tomando medidas correctivas", y "la administración pasará a manos del Ministerio de Educación, para que exista disciplina en este colegio y evitar que vuelva a suceder" algo similar.

La Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación del cargo de la directora del Liceo Naval, un profesor y el entrenador de fútbol, mientras se realizan las investigaciones por el presunto abuso sexual de uno de sus alumnos, según un comunicado de la Armada peruana.