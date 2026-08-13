Perú declara en emergencia a 607 distritos por peligro de sequía

El gobierno peruano declaró el estado de emergencia, por 60 días, en 607 distritos -en 16 regiones andinas y amazónicas- por el peligro inminente ante déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027, frente a los efectos del fenómeno climatológico El Niño.

El estado de emergencia regirá en distritos de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Durante los 60 días de vigencia, las autoridades locales recibirán facilidades para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan, indicó el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

Los gobiernos regionales, así como los locales comprendidos con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori remarcó que busca consolidar una respuesta articulada y descentralizada frente a los eventos climáticos, y, en ese sentido, ha realizado varios viajes al norte del país para supervisar las obras de prevención de El Niño, dado que en esa zona se manifestará con inundaciones y lluvias torrenciales por el incremento de la temperatura del mar.

De hecho, este jueves Fujimori viajó a la región Tumbes para "supervisar las acciones destinadas a la limpieza de ríos para evitar posibles daños ante la ocurrencia del fenómeno de El Niño", citó El Peruano.