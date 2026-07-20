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Tópicos: Mundo | Reino Unido

Burnham asume el gobierno británico tras recibir el encargo del rey

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El laborista es el séptimo primer ministro en 10 años.

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 EFE
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El nuevo líder laborista británico, Andy Burnham, asumió este 20 de julio como primer ministro del Reino Unido, tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar gobierno.

Burnham tuvo una audiencia con el monarca en el Palacio de Buckingham, residencia de la familia real, después de que Keir Starmer presentase formalmente al mismo monarca su dimisión como premier.

El exalcalde de Mánchester se convirtió en el séptimo jefe de gobierno del Reino Unido en una década.

Su entrada en Downing Street culmina un periodo de fuerte inestabilidad política iniciado en 2010, cuando la llegada al poder de una coalición entre conservadores y liberaldemócratas rompió con décadas de alternancia entre los dos grandes partidos, el Conservador y el Laborista.

La situación se agravó tras el referéndum del Brexit de 2016, que aceleró la fragmentación del voto y el auge de nuevas fuerzas populistas.

Los premiers que gobernaron los últimos 10 años

  1. David Cameron (2010-2016): dimitió tras la victoria del Brexit en el referéndum del 23 de junio de 2016, que convocó para aplacar al sector euroescéptico del Partido Conservador
  2. Theresa May (2016-2019): sucedió a Cameron tras imponerse en las primarias internas del Partido Conservador, pero perdió la mayoría absoluta al convocar elecciones anticipadas en 2017
  3. Boris Johnson (2019-2022): llegó a Downing Street con la promesa de culminar el Brexit y logró una amplia mayoría conservadora en las elecciones generales de 2019, pero terminó debilitado por los escándalos, especialmente el Partygate, las fiestas celebradas en oficinas gubernamentales durante el Covid-10
  4. Liz Truss (2022): protagonizó el mandato más breve en la historia británica, tras convertirse en líder conservadora en unos comicios internos y en primera ministra el 6 de septiembre de 2022. Dimitó 49 días después
  5. Rishi Sunak (2022-2024): sustituyó a Truss con el objetivo de estabilizar la economía y recuperar la credibilidad de los conservadores ante el sector financiero. Terminó su ciclo por una histórica derrota del partido en los comicios generales del 4 de julio de 2024
  6. Keir Starmer (2024-2026): llegó a Downing Street con una rotunda mayoría absoluta, poniendo fin a 14 años de gobiernos conservadores; pero la caída en las encuestas fue debilitando su liderazgo.
  7. Andy Burnham (desde julio de 2026): elegido líder laborista en unos comicios internos sin rival, Burnham asume el cargo de primer ministro con el reto de dar un nuevo rumbo al laborismo y aprovechar su mayoría absoluta para impulsar una agenda económica orientada a reducir las desigualdades

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