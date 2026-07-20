Burnham asume el gobierno británico tras recibir el encargo del rey

El nuevo líder laborista británico, Andy Burnham, asumió este 20 de julio como primer ministro del Reino Unido, tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar gobierno.

Burnham tuvo una audiencia con el monarca en el Palacio de Buckingham, residencia de la familia real, después de que Keir Starmer presentase formalmente al mismo monarca su dimisión como premier.

El exalcalde de Mánchester se convirtió en el séptimo jefe de gobierno del Reino Unido en una década.

Su entrada en Downing Street culmina un periodo de fuerte inestabilidad política iniciado en 2010, cuando la llegada al poder de una coalición entre conservadores y liberaldemócratas rompió con décadas de alternancia entre los dos grandes partidos, el Conservador y el Laborista.

La situación se agravó tras el referéndum del Brexit de 2016, que aceleró la fragmentación del voto y el auge de nuevas fuerzas populistas.

Los premiers que gobernaron los últimos 10 años