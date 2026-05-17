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Tópicos: Mundo | Reino Unido | Familia real británica

Se habrían quedado dormidos: Investigan a agentes protectores de la familia real británica

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Policía Metropolitana de Londres (Met) inició pesquisas contra 30 de ellos por "no cumplir con los altos estándares exigidos" para el cargo, informó.

Las acusaciones también afirman que dejaron sus puestos sin vigilancia en el castillo de Windsor durante sus horas de trabajo.

Se habrían quedado dormidos: Investigan a agentes protectores de la familia real británica
 Mike McBey / Wikipedia

El rey británico Carlos III, al igual que lo hacía su madre, la fallecida Isabel II, suele pasar los fines de semana en el castillo y lo usa para cenas de Estado.

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Varios agentes encargados de la protección de la familia real británica en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, están bajo investigación por haberse quedado presuntamente dormidos durante sus horas de trabajo, informó este domingo la Policía.

La Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas inglesas) indicó hoy que su Dirección de Normas Profesionales (DPS, en inglés) inició una pesquisa urgente sobre la labor de varios agentes que trabajan en el castillo. Hasta treinta agentes son investigados, según el tabloide británico The Sun.

"La conducta denunciada no cumple con los altos estándares exigidos a los agentes, especialmente en funciones de protección de primera línea", dijo un portavoz de la Met.

Las acusaciones incluyen también que los agentes dejaron sus puestos sin vigilancia, agregó la fuente a los medios británicos.

Se espera que la DPS tome una decisión sobre posibles medidas contra los aludidos antes de que finalice la próxima semana.

El rey británico Carlos III, al igual que lo hacía su madre, la fallecida Isabel II, suele pasar los fines de semana en el castillo de Windsor o usarlo para cenas de Estado.

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