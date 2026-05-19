La DC se suma al rechazo del proyecto de reconstrucción: "Nos cansamos de dialogar"

En una jornada decisiva para el Gobierno, la Democracia Cristiana (DC) anunció este martes que su bancada votará en contra de la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La decisión se suma a la postura ya manifestada por los sectores de izquierda, complicando el avance de la iniciativa oficialista.

Esta mañana se dio inicio en la Sala de la Cámara al debate de la megarreforma, tras la presentación de un extenso informe de la Comisión de Hacienda que consta de 1.227 páginas, reflejando la complejidad y el alcance de la iniciativa.

En los minutos precedentes, el presidente de la DC, el diputado Álvaro Ortiz, fue el encargado de comunicar la resolución de la falange tras una serie de reuniones que no llegaron a puerto con el Ejecutivo.

"Nos cansamos de dialogar", afirmó el parlamentario.

Según Ortiz, el Gobierno "ha tenido poca capacidad de recibir y de aplicar ideas y propuestas que hemos entregado como bancada en el ámbito agrícola; en el ámbito también de bajar en tres años del 27% al 25% el impuesto de primera categoría".

Si bien la DC rechazará la idea general de legislar, no se descarta que sus parlamentarios puedan aprobar algunos artículos específicos durante la discusión en particular, dependiendo de cómo avance el debate legislativo.

Por otro lado, la bancada del PPD, a través del diputado Héctor Ulloa, tachó de "falta de respeto" los emplazamientos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien instó al Socialismo Democrático a distanciarse del Partido Comunista y el Frente Amplio para alcanzar acuerdos con el Ejecutivo.

En paralelo, la agenda de seguridad se tomó la discusión parlamentaria tras el operativo en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, que esta mañana culminó con la detención de uno de sus integrantes.

Mientras el oficialismo y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, han destacado el procedimiento como un éxito de la gestión gubernamental, sectores de oposición han enfatizado que la persecución del delito es una materia de Estado y una labor permanente que trasciende al Gobierno de turno.