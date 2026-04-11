La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) detuvo este sábado más de 500 personas durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, considerada ilegal en el Reino Unido, celebrada en el centro de la capital británica.

En un mensaje en la red social X, la Met Police confirmó esta noche que sus agentes detuvieron a un total de 523 personas, con edades comprendidas entre los 18 y los 87 años, por mostrar apoyo a una organización proscrita durante el evento celebrado en la plaza londinense de Trafalgar Square.

Los más de 500 asistentes al acto, organizado por la asociación británica Defend Our Juries, participaban en lo que se denominaba una "vigilia pacífica" y se situaron en la emblemática plaza portando carteles en los que se podía leer: "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action", para instar a levantar la prohibición contra el grupo propalestino.

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