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Cabo de la Armada murió atropellado por otro funcionario en Viña del Mar

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Un accidente de tránsito se registró este martes en Avenida España de Viña del Mar, a la altura del Club de Yates, donde un vehículo que iba en dirección a Valparaíso, conducido por el cabo primero de la Armada, atropelló a un cabo segundo de la institución, ambos de dotación de la Gobernación Marítima de Valparaíso.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer las causas del atropello; mientras, la Armada informó que dispuso una investigación interna, indicando también que el conductor se encuentra a disposición de las autoridades.

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