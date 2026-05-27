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Los festejos de Crystal Palace como flamante campeón de la Conference League

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Crystal Palace se coronó en la UEFA Conference League tras un triunfo 1-0 sobre Rayo Vallecano en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania. Con esto, el cuadro de Oliver Glasner sumó su primer título del certamen y se convirtió en el tercer equipo inglés en conquistarlo tras West Ham y Chelsea.

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