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San Marcos presentó nueva camiseta inspirada en el Asalto y Toma del Morro de Arica

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San Marcos de Arica, en una alianza con el Ejército de Chile, presentó este miércoles una nueva camiseta, inspirada en el Asalto y Toma del Morro de Arica, ocurrida el 7 de junio de 1880 en la Guerra del Pacífico.

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