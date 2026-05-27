San Marcos presentó nueva camiseta inspirada en el Asalto y Toma del Morro de Arica
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San Marcos de Arica, en una alianza con el Ejército de Chile, presentó este miércoles una nueva camiseta, inspirada en el Asalto y Toma del Morro de Arica, ocurrida el 7 de junio de 1880 en la Guerra del Pacífico.
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