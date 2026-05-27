La formación de la UC para enfrentar a Boca Juniors por Copa Libertadores
Publicado:
Fotos Destacadas
Carabineros realizó operativo de copamiento en estaciones de Línea 2 del Metro
Con presencia de la Roja Femenina: Kast promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
Incendio en Peñalolén dejó dos víctimas fatales y tres viviendas afectadas
Fotos Recientes
La formación de la UC para enfrentar a Boca Juniors por Copa Libertadores
Con presencia de la Roja Femenina: Kast promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
Incendio en Peñalolén dejó dos víctimas fatales y tres viviendas afectadas
Universidad Católica se juega este jueves su continuidad en Copa Libertadores cuando se enfrente a Boca Juniors en La Bombonera, duelo para el cual el técnico, Daniel Garnero, tiene prácticamente definida la formación.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados