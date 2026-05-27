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La formación de la UC para enfrentar a Boca Juniors por Copa Libertadores

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Universidad Católica se juega este jueves su continuidad en Copa Libertadores cuando se enfrente a Boca Juniors en La Bombonera, duelo para el cual el técnico, Daniel Garnero, tiene prácticamente definida la formación.

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