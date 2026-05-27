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Audax tuvo desoladora eliminación de la Sudamericana tras remontada de Olimpia en Asunción

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Audax Italiano se despidió de la Copa Sudamericana tras caer por 3-1 ante Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco, resultado que sentenció la eliminación de la escuadra nacional en el Grupo G. El conjunto de colonia acarició la hazaña tras el autogol de Raúl Cáceres (66'), pero una ráfaga de tres goles guaraníes en apenas cuatro minutos terminó por derrumbar el sueño itálico.

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