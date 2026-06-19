Colisión de trenes dejó un muerto y decenas de heridos en Inglaterra

Una colisión de dos trenes cerca de Bedford (centro de Inglaterra) deja este viernes al menos una persona fallecida y decenas de heridos que están siendo atendidos por los servicios de emergencia, y también ha provocado la suspensión de rutas ferroviarias hacia el norte de Londres.

La Policía Británica de Transporte (BTP, en inglés) dijo en un comunicado que tenían constancia de que "varias personas" habían resultado heridas y que una había fallecido tras el accidente, ocurrido en una vía ferroviaria al sur de Bedford alrededor de las 17:15 hora británica (12:15 en Chile).

Por su parte, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra (EEAST) confirmó que había, al menos, 89 personas heridas, de las cuales 11 tienen lesiones muy graves, otras 22 graves y 56 heridas leves.

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró en la red social X que los informes que llegan sobre la colisión ferroviaria son "tremendamente preocupantes".

"Mis pensamientos están con la familia de la persona que, lamentablemente, ha perdido la vida, y con aquellos que han resultado gravemente heridos", agregó el Jefe de Estado.

El choque involucró a dos trenes de la compañía ferroviaria East Midlands Railway (EMR), y ambos iban en dirección a la estación londinense de St. Pancras: uno provino de la ciudad inglesa de Corby y el otro había salido desde Nottingham.

Se cree que el primer tren se detuvo debido a una falla en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con su parte trasera.

Imágenes y videos publicados en redes sociales mostraron que uno de los trenes de EMR dañado tenía la inscripción de "Luton Express", el encargado de hacer la ruta entre el aeropuerto de Luton (norte de Londres) y la capital británica.

En una cuenta de la red social Bluesky, el usuario Pete Knapp, que se identifica como uno de los pasajeros, ha subido varias publicaciones, con fotos y videos, que relataban que el accidente fue "una colisión instantánea", sin "bocinas, alertas, explosiones, ni signos de terrorismo".

Knapp agregó que la parte delantera del tren, donde él viajaba, no había sufrido mayores daños, pero que el tercer vagón había descarrilado.

El trabajo de los equipos de emergencia

El servicio de EEAST ha desplegado numerosos recursos en la zona, incluida una ambulancia aérea, para atender el accidente.

Los hospitales de Bedford y Luton, al norte de Londres, también dijeron que estaban atendiendo el "incidente activo" relacionado con el siniestro, y pidieron a la población que evite acudir a urgencias salvo emergencia médica de gravedad.

Del mismo modo, las autoridades de Bedfordshire instaron a amigos y familiares de los pasajeros que eviten acercarse a la zona del accidente, aunque de acuerdo con imágenes que circulan en línea, decenas de personas han acudido en las últimas horas hasta el límite del cordón policial.

Por su parte, EMR también indicó que, a causa del incidente, no podrán circular ninguna de sus rutas previstas con origen o destino en Londres St. Pancras en lo que queda de día y que, por el momento, no pueden asegurar el horario de servicio para este sábado.

"Si tiene previsto viajar hoy, le recomendamos que lo haga mañana", precisó la compañía.