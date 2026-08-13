Conductores van a huelga por "abrasador calor" de los icónicos buses de Londres

Un sindicato que agrupa a 1.500 choferes del transporte público de Londres anunció una huelga intermitente desde este viernes, porque sus miembros se ven obligados a conducir "autobuses abrasadores", en una ciudad donde estos vehículos nunca han contado con aire acondicionado.

Los trabajadores de Arriva, una de las ocho compañías que se reparten la concesión de los famosos autobuses rojos de dos pisos, distintivos de la capital británica -subcontratados por Transport for London, TFL- protestan así por no tener respuesta a su demanda, planteada "año tras año, y con veranos cada vez más calientes".

De acuerdo con el sindicato, cada vez que se alcanzan los 30 grados en la ciudad -hecho que este verano ha pasado en cinco ocasiones-, la temperatura en la cabina del chofer, una mampara transparente de cristal, puede subir hasta los 40, lo que causa frecuentes casos de fatiga, mareos y deshidratación.

Los paros convocados por Arriva durarán dos días, para retomarse entre 18 y 21 de agosto y entre 25 y 28. Otros cuatro paros de varios días se prevén en septiembre, más otros tantos en octubre.

La conveniencia o no del aire acondicionado comienza a plantearse cada vez con más frecuencia en Londres, donde el servicio de metro -tanto estaciones como vagones- carece de él, salvo algunas excepciones. Muchos restaurantes o locales comerciales tampoco cuentan con él, y es aún más escaso en las viviendas particulares, sobre todo en las antiguas.