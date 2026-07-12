Detienen a hombre acusado de asesinar a una exdiputada británica

Un hombre de 28 años fue detenido en South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, como sospechoso del asesinato de la exdiputada británica de derecha Ann Widdecombe en su domicilio del condado inglés de Devon, informó hoy la Policía.

Widdecombe, antigua secretaria de Estado conservadora de Prisiones, fue hallada muerta el jueves en su casa del pueblo de Haytor, en Devon, y, según las fuerzas del orden, sufrió heridas muy graves, sin precisar nada más.

El detenido de 28 años, cuya identidad no ha sido facilitada, es un ciudadano británico de raza blanca, que permanece bajo custodia policial tras ser aprehendido en un domicilio en South Yorkshire, a 430 kilómetros de la propiedad de Widdecombe.

"Contamos con el apoyo de la unidad de lucha contra el terrorismo del noreste (Counter Terrorism Policing North East) y de la policía de South Yorkshire, que llevó a cabo la detención en nombre de la policía de Devon y Cornwall", indicó un comunicado de la Policía de estos dos últimos condados del suroeste de Inglaterra.

"Por el momento, no hay indicios que sugieran que se trate de un incidente relacionado con el terrorismo y, como cuerpo policial, mantenemos la dirección de la investigación. Se trata de una investigación activa y en curso", precisó.

Crimen no tuvo motivación política

En una declaración posterior a los medios en Exeter, el subcomisario de la Policía de Devon y Cornualles, Matt Longman, dijo -al hablar sobre la marcha de la investigación- que no buscan a ninguna otra persona en relación con el asesinato y que no hay indicios de que el crimen tuviera una motivación política.

"La familia de Widdecombe ha sido informada de los avances" de la pesquisa, informó Longman, y agregó que los detectives tratan de establecer el móvil del crimen.

El arresto se produjo después de que otro hombre, de 26 años, fuera detenido el viernes en relación con el asesinato, pero horas después fue liberado y ya no forma parte de la investigación.

Widdecombe fue secretaria de Estado de Prisiones entre 1995 y 1997, bajo el Gobierno del entonces conservador John Major, pero posteriormente fue eurodiputada por el Partido del Brexit y, más tarde, vocera del populista de derechas Reform UK.

También alcanzó fama fuera del ámbito político tras participar en programas populares como el concurso de baile 'Strictly Come Dancing'.