Niño quedó en estado crítico tras caer a fosa de cocodrilos: Habría sido arrojado

Un niño de tres años permanece en estado crítico, luego de terminar dentro de un recinto de cocodrilos en un zoológico de Reino Unido.

Según dio a conocer la BBC, la situación ocurrió el jueves en Johnsons of Old Hurst, una granja familiar que también funciona como zoológico y alberga más de 100 animales.

Inicialmente, las autoridades detuvieron a un hombre de 30 años bajo sospecha de intento de asesinato, ya que una de las hipótesis apunta a que el menor habría sido lanzado al recinto por un tercero. Sin embargo, el sujeto quedó en libertad bajo fianza a la espera de nuevas diligencias, tras no existir antecedentes que lo vinculen con el menor.

La esposa del propietario del zoológico participó en el rescate del niño, junto con trabajadores del lugar, quienes dieron alerta a las autoridades sobre el incidente.



El pequeño sufrió lesiones de gravedad mientras se encontraba en el área destinada a los reptiles y fue trasladado a un hospital, aunque la policía aún intenta esclarecer si llegó a ser atacado por alguno de los cocodrilos.

Tras lo ocurrido, el establecimiento anunció el cierre indefinido de la Casa Tropical, sector donde se encuentran estos animales, y dio a conocer a través de un comunicado que "nuestros pensamientos y oraciones están con el niño y su familia".

Las autoridades locales aseguraron que la investigación continúa en curso para determinar con precisión qué ocurrió en este "lamentable accidente".