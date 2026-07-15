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Tópicos: Mundo | Reino Unido | Sucesos

Reino Unido condenó a inmigrantes que pedían asilo: violaron a mujer y grabaron el crimen

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Dos egipcios y un iraní atacaron a la víctima en octubre de 2025, en una playa de Brighton.

Reino Unido condenó a inmigrantes que pedían asilo: violaron a mujer y grabaron el crimen
 unsplash/vml22
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Tres hombres que solicitaban asilo en el Reino Unido fueron condenados este a penas de prisión de hasta 21 años por violar, y filmar el ataque, a una mujer el pasado 4 de octubre en una playa de la localidad de Brighton, en el sureste de Inglaterra.

Abdulla Ahmadi, de 26 años y originario de Irán; e Ibrahim Alshafe, de 25 y procedente de Egipto; fueron condenados cada uno a 21 años de prisión. Karin Al-Danasurt, de 20 años y también egipcio, fue declarado culpable de un delito secundario de violación por grabar la agresión, y condenado a 18 años y seis meses de cárcel.

Al dictar sentencia en el tribunal de Hove, la jueza Christine Henson afirmó que los tres "participaron en un ataque completamente depredador y despiadado. El impacto sobre la víctima fue y sigue siendo devastador. Ha tenido un efecto profundo e irreversible, que ha cambiado su vida. La trataron con desprecio y cada uno desempeñó un papel para degradarla".

Durante el proceso se supo que los tres trabaron amistad cuando residían en un hotel habilitado para acoger a solicitantes de asilo en Lower Beeding, en el condado inglés de West Sussex.

Ahmadi y Alshafe habían coincidido previamente al cruzar juntos el Canal de la Mancha en una pequeña embarcación procedente de Francia el 19 de junio de 2025, y Alshafe después compartió habitación con Al-Danasurt, que había llegado al Reino Unido el 11 de octubre de 2024.

Los tres deberán cumplir dos tercios de sus condenas antes de poder optar a la libertad condicional y, cuando sean excarcelados, pasarán seis años bajo vigilancia, aunque el gobierno inglés ha indicado que posiblemente podrían ser deportados en ese momento.

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