Miles de manifestantes recorrieron este sábado las calles del centro de Londres en una marcha propalestina para denunciar "tres años de genocidio" y bajo un fuerte dispositivo policial por su cercanía con el aniversario del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La protesta, organizada por una coalición de asociaciones propalestinas se convocó bajo el mensaje de que, después de tres años de conflicto, Israel "continúa cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en Gaza" y para exigir al Gobierno británico que tome medidas para "poner fin a su complicidad en los crímenes de Israel", señala la entidad Palestine Solidarity Campaign (PSC) en su página web.

La denominada 'Marcha Nacional por Palestina' -la número 37 desde octubre de 2023- partió al mediodía de los jardines de Victoria Embankment, junto al río Támesis, y recorrerá las calles de la capital británica durante varias horas hasta concluir con un evento en la zona cercana al área gubernamental de Whitehall.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) reforzó la seguridad e impuso condiciones al evento.

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