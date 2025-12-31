Rusia reforzó la seguridad con agentes policiales en el centro de Moscú durante esta noche de Año Nuevo, en un contexto marcado por la continuación de la guerra iniciada por su invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Además de cerrar la Plaza Roja, la capital canceló los fuegos artificiales y los eventos masivos, como hicieron al menos 64 de las 89 divisiones federales del país a propósito del conflicto bélico.

