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Tópicos: Mundo | Rusia

Rusia anunció campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

La medida responde a la ofensiva de Kiev contra refinerías y centros logísticos rusos en los últimos meses.

Rusia anunció campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania
 EFE (referencial)

Este nuevo anuncio podría significar una ampliación de los objetivos a instalaciones de uso exclusivamente civil.

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El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una próxima campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania, en respuesta a los ataques ucranianos contra las refinerías y centros logísticos rusos de los últimos meses, y una notable escalada de ambas partes que cobra cada vez más víctimas civiles.

"En correspondencia con las indicaciones recibidas, las Fuerzas Armadas de Rusia han comenzado a prepararse para efectuar ataques masivos contra las instalaciones energéticas de Ucrania en respuesta a los continuos ataques del régimen de Kiev contra la infraestructura civil y el complejo energético y de combustible de Rusia", indicó el mando castrense ruso en Telegram.

Hasta el momento los militares rusos justificaban sus ataques contra instalaciones energéticas con su vinculación al Ejército ucraniano, pero este nuevo anuncio podría significar una ampliación de los objetivos a instalaciones de uso exclusivamente civil.

Durante los últimos tres días las Fuerzas Rusas han lanzado masivos ataques contra Kiev y la región, alcanzando importantes arsenales cuyas explosiones provocaron la muerte de gran cantidad de civiles.

En particular, el viernes murieron 37 personas en un ataque ruso que alcanzó un almacén que albergaba munición en el distrito de Bucha, en la región de Kiev.

Tras lo ocurrido 6 de julio en Vishneve, cerca de Kiev, en la que nueve personas murieron y más de 280 viviendas resultaron dañadas después de que a un ataque ruso siguiera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski calificó este sábado de "inaceptable" y de negligencia que se almacenen perterchos en zonas residenciales.

"Otro crimen similar es absolutamente inaceptable", dijo en un discurso a la nación, al señalar que se trta de "una situación terrible, así como una negligencia atroz de quienes almacenaban explosivos justo al lado de la gente".

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