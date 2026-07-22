Rusia aprueba ley que limita los derechos de exiliados por motivos políticos

La Cámara de los Diputados de Rusia, la Duma, aprobó este miércoles una ley que limita los derechos de aquellos exiliados perseguidos por motivos políticos y que sus países de acogida se niegan a extraditar.

"Los partidos opositores en nuestro país están representados en el Parlamento. Aquellos que se marcharon al extranjero no pueden representar a ninguna oposición política. El que se fue y hace daño al país no es oposición, son traidores y criminales", dijo el presidente de la Cámara Baja, Viacheslav Volodin, durante una sesión parlamentaria.

Entre otras cosas, a esos exiliados se les prohíbe registrarse como empresarios o trabajadores autónomos, se suspenden sus derechos sobre bienes inmuebles en territorio ruso, se les limita el uso del permiso de conducir o la posibilidad de recibir servicios estatales o municipales en formato electrónico.

Además, se restringe la opción de recurrir a servicios consulares, se les bloquearán las cuentas y otros activos, y tampoco podrán realizar transferencias de fondos a través de páginas web o aplicaciones móviles.

Esas medidas restrictivas se le aplicarán a aquellos ciudadanos que hayan sido condenados y que, habiéndose exiliado en el extranjero, eluden el cumplimiento del cargo penal o las sanciones administrativas correspondientes.

Según la Fiscalía rusa, hasta diciembre de 2025 los gobiernos de países extranjeros se negaron a extraditar a 109 criminales reclamados por la Justicia, cifra que en el año anterior ascendió a 102 solicitudes.

Volodin aseguró que los tiempos que vive Rusia son "especiales", por lo que llamó a la prensa a preocuparse más por los intereses del país y "no inventar una oposición política que se encuentra en el exterior".

Activistas políticos en el exilio fundaron recientemente su primer partido político desde el comienzo del conflicto, Rusia Pacífica, liderado por Iliá Yashin, antiguo ayudante de los opositores Boris Nemtsov y Alexéi Navalni, el primero asesinado frente al Kremlin y el segundo fallecido en extrañas circunstancias en una prisión ártica.

Cientos de miles de rusos han abandonado su país desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, en su gran mayoría para no ser llamados a filas, movilizados o por sus críticas a la campaña militar del Kremlin.

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó esa tendencia de proceso de "purificación" de la sociedad rusa, al tiempo que consideró a los combatientes en Ucrania como la "nueva élite" nacional.