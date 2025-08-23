El papa: "Ningún pueblo, ni el más pequeño o débil, puede ser obligado al exilio forzoso"

El papa León XIV reivindicó este sábado que todos los pueblos del mundo, también los más pequeños o débiles, deben ser respetados y no pueden ser obligados al "exilio forzoso", al recibir a un grupo de refugiados del Archipiélago de Chagos.

"Todos los pueblos, incluso los más pequeños y los más débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y en sus derechos, en particular el derecho a vivir en sus propias tierras; y nadie puede obligarlos a un exilio forzado", declaró el pontífice.

León XIV se expresó así durante una reunión, en el Vaticano, con una delegación del 'Chagos Refugees Group', una asociación de refugiados en las Islas Mauricio que desde hace cincuenta años pide regresar al archipiélago Chagos, del que fueron expulsados por Reino Unido.

En mayo de 2024, el gobierno británico firmó un acuerdo histórico por el que se comprometía a devolver el archipiélago de Chagos, en el océano índico, a su excolonia Mauricio.

"Un pago significativo para el regreso a casa"

El papa León XIV celebró este tratado para la devolución de Chagos a la república insular como "un paso significativo para el regreso a casa" de estos refugiados expulsados en el siglo pasado de sus islas.

"Rindo homenaje a la determinación del pueblo chagosiano, y en particular a la de las mujeres, en la reivindicación pacífica de sus derechos. La renovada perspectiva de su regreso a su archipiélago natal es una señal alentadora y tiene una fuerza simbólica en la escena internacional", sostuvo el pontífice estadounidense.

Asimismo agradeció a las partes implicadas y que "han comprendido el sufrimiento de su pueblo y han llegado a este acuerdo".

"Me alegra que el diálogo y el respeto de las decisiones del derecho internacional, como había deseado mi predecesor a su regreso del viaje a Mauricio, hayan podido finalmente remediar una grave injusticia", aseveró, recordando a Francisco.

León XIV, además, llamó a las autoridades de Mauricio y a toda la comunidad internacional a que se comprometan al regreso de los moradores de Chagos sesenta años después y que esa vuelta "se realice en las mejores condiciones posibles".

Para ello, prometió la contribución de la iglesia local.

"Estos años de exilio han causado mucho sufrimiento entre ustedes. Han conocido la pobreza, el desprecio y la exclusión. Que el Señor, ante la perspectiva de un futuro mejor, sane sus heridas y les conceda la gracia del perdón hacia quienes les han hecho daño.Los invito a mirar resueltamente hacia el futuro", instó el papa.