León XIV planea visitar Perú y otros dos países sudamericanos a final de año

El papa León XIV planea visitar Perú y otros dos países de Sudamérica, muy probablemente, antes de fines de este año, afirmó el canciller limeño, Carlos Pareja.

"La fecha que el papa va a visitar Perú no la tenemos con precisión, pero se supone que es antes de fin de año, en noviembre probablemente", dijo Pareja este martes en la emisora RPP.

El ministro agregó que León XIV "no va a visitar solamente Perú", sino que "irá a otros dos países de la región", pero aún no le ha confirmado a su Gobierno cuáles serán.

El ministro agregó que las autoridades peruanas esperan que el pontífice -que nació en Estados Unidos pero tiene también nacionalidad peruana- "esté por lo menos tres días" en el país.

"Quiere visitar tres ciudades: Chiclayo, Lima y no sé qué otra ciudad, quizá de la Amazonía, porque él también es muy cercano a esta zona, pero todavía no está especificado con precisión", acotó Pareja, que fue durante cinco años embajador en Chile.

El ministro explicó que el presidente José María Balcázar, espera viajar próximamente a Roma para hacer una invitación formal al pontífice, como "corresponde al protocolo del Vaticano".

Expectativas limeñas

Medios locales informaron que Balcázar realizó este lunes una visita protocolaria al cardenal Carlos Castillo, quien es también arzobispo de Lima y primado del Perú, para conversar sobre su próximo viaje al Vaticano y los preparativos para la posible llegada del papa al país.

El anuncio de la posible visita a Perú fue hecho en febrero pasado por el entonces canciller peruano Hugo de Zela, quien señaló que León XIV había sido invitado oficialmente por las autoridades del gobierno de José Jerí.

Días después, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) aseguró que se estaba programando para noviembre o inicios de diciembre de este año, y que el viaje estaba cerrado "al 80 por ciento", ya que el pontífice "desea visitar a Perú, porque ama a Perú y tiene una gran gratitud con el país", según señaló en ese momento el presidente de la CEP, Carlos García.

Aunque el papa, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó durante más de dos décadas sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también tiene y donde se le considera "el papa peruano" tras haber llegado a ejercer de obispo de Chiclayo, a unos 760 kilómetros al norte de Lima.