Chavismo acusó cánticos racistas contra Rodríguez durante acto de Machado en España

El Gobierno de Venezuela criticó este domingo lo que calificó como expresiones racistas contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras cánticos registrados durante un acto de la opositora María Corina Machado en Madrid, España.

Durante la actividad realizada el sábado en la Puerta del Sol, se escucharon gritos como "¡Fuera la mona!", en medio de la presentación del cantante venezolano Carlos Baute.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó los hechos como "terribles" y afirmó que no solo afectan a Rodríguez, sino que constituyen una ofensa "contra la mujer venezolana", además de advertir sobre una "campaña de odio que tiene que cesar".

En la misma línea, la embajadora venezolana en España, Gladys Gutiérrez, sostuvo que se trata de una "manifestación inaceptable de discurso de odio", subrayando que este tipo de expresiones adquiere mayor gravedad al dirigirse contra una mujer, al vincularse con "violencia política basada en misoginia y racismo".

Por su parte, María Corina Machado también tomó distancia de los cánticos y aseguró que "jamás" utilizará expresiones que descalifiquen a una persona por su religión, género o raza.

"Por supuesto que rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza", afirmó en una entrevista, en el marco de su visita a la capital española.

La opositora se encuentra en Europa realizando gestiones para recabar apoyo internacional, mientras que desde el oficialismo venezolano anunciaron que Rodríguez entregará un mensaje al país durante esta jornada, en el inicio de una peregrinación contra las sanciones.