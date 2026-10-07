Cientos de venezolanos salieron este miércoles a las calles de Caracas para conmemorar el último triunfo electoral del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) en 2012, una convocatoria realizada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La movilización, que partió desde tres puntos del oeste de Caracas, avanzó a pesar de la lluvia entre banderas venezolanas, música sobre las tarimas y pancartas con imágenes de Simón Bolívar y Chávez.

El 7 de octubre de 2012, Chávez ganó con el 55,07 % de los votos su tercera reelección presidencial, cinco meses antes de su fallecimiento. Su contrincante principal, el actual diputado Henrique Capriles, obtuvo el 44,31 % por la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática.

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