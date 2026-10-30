Machado tras retornar a Venezuela: La transición democrática es irreversible

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que la transición política es "irreversible", al tiempo que apostó por el éxito del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición.

La excandidata presidencial lo declaró ayer jueves en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) -su alma máter-, donde realizó su primera conferencia de prensa en el país sudamericano tras su regreso el pasado fin de semana.

Fue recibida por cientos de estudiantes que se aglomeraron en las afueras del Aula Magna del recinto, y que en varias oportunidades, gritaron consignas en apoyo para que Machado sea la próxima presidenta de Venezuela.

La esperada rueda de prensa se dio poco después de una comparecencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la que defendió su agenda de transición y apuntó a unas elecciones "organizadas por una autoridad electoral renovada", sin especificar ninguna fecha.

Ante los estudiantes, diversos medios de comunicación, y dirigentes políticos de su partido Vente Venezuela (VV), Machado aseguró que la transición democrática en el país petrolero es "irreversible", y que una muestra de que este proceso avanza es su presencia en el país, luego de estar 10 meses fuera tras salir a Oslo para recoger el galardón del Nobel.

En diversas oportunidades, la exdiputada agradeció al gobierno de Estados Unidos por haber abierto la "compuerta de la libertad", mediante la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, en medio de un ataque militar a Caracas y otras regiones cercanas.

El éxito del diálogo

Machado también apostó porque el proceso de diálogo entre el chavismo y un sector opositor, liderado por la exdiputada Dinorah Figuera, tenga éxito y cumpla con su objetivo: la convocatoria a elecciones presidenciales.

"Nosotros no estamos formando parte de esta mesa y lo que sí, como advertimos en su momento, no solamente no obstaculizamos, sino que estamos muy interesados en que tenga éxito y que cumpla su cometido", remarcó la dirigenta al ser preguntada por EFE sobre este asunto.

La líder opositora también instó a designar a las nuevas autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a las del Consejo Nacional Electoral (CNE), ambas instituciones acusadas de ser afines al chavismo.

El diálogo, que empezó formalmente en agosto en el marco del plan de transición de EE.UU, ha avanzado en la designación de un nuevo TSJ, que se estima que finalice en diciembre, pero hasta ahora no ha habido pronunciamiento oficial sobre la elección de un nuevo directorio para el CNE.

Machado consideró que elegir a estas autoridades dará "gran tranquilidad" y certeza a los venezolanos, inversionistas extranjeros y otros actores de la región "que están muy interesados en que exista estabilidad, legalidad y democracia" en el país.

Plazos claros

La Premio Nobel también consideró que los plazos para la convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela ya han quedado claros, luego de que el lunes un funcionario del Departamento de Estado dijera que, una vez que se establezca el nuevo TSJ y el CNE, Rodríguez debería declarar vacante el cargo en 2027.

"El secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio ha planteado una secuencia de hechos a efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027. Eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país. Ha dejado claro también lo que ha ocurrido en estos días: que la transición democrática es irreversible y también estamos aquí para asegurarnos de que sea organizada y pacífica", remarcó.

El citado funcionario estadounidense aseguró que la Administración Trump va a trabajar para garantizar que las negociaciones y las reformas resultantes deparen en una convocatoria electoral.

Para Guido Larson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, el regreso de Machado suma "un elemento de incertidumbre" para el chavismo, "y eso es paradójico porque, a pesar de la operación en contra de Maduro, el régimen había logrado estabilizarse y evitar que la (captura de su líder) llevara a la fragmentación".

En tanto, Neida Colmenares, jefa de la carrera de Administración Pública en la Usach, cree que la exdiputada pone "en cuestionamiento la vocería de esa mesa de diálogo, o sea, la legitimidad del liderazgo de la oposición que está presente, en el sentido de que en algún momento, esa mesa excluyó a Machado y Vente Venezuela".