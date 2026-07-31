Sin Machado: El chavismo y la oposición se preparan para un nuevo diálogo

Bajo la tutela de Estados Unidos y sin la presencia de la líder María Corina Machado, el chavismo y un sector de la oposición venezolana se preparan para entablar un nuevo diálogo con el objetivo de abordar la transición en Venezuela con la mira en unas elecciones presidenciales.

El proceso, que se suma a un largo historial de negociaciones entre ambos sectores, empezará formalmente este sábado entre el Parlamento actual, controlado por el chavismo, y Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo electo en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de los escaños.

A continuación algunas claves para entender el nuevo proceso:

Figuera, la sorpresa

Figuera llegó a Venezuela, tras ocho años en el exilio, el pasado 18 de junio tras atender una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la transición en Venezuela.

En ese momento, la exdiputada y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, designaron una mesa "política paritaria" para el fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro.

Esto se dio tres semanas después de que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), planteara una negociación política con el Gobierno de Delcy Rodríguez y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia" en el país.

¿Quiénes dialogan?

Las partes aún no revelan quiénes integran las delegaciones. Se espera que Figuera la acompañen exdiputados del Parlamento electo en 2015, entre ellos Jorge Millán, Marco Aurelio Quiñones y Juan Miguel Matheus, de acuerdo a información del movimiento político Unión y Cambio.

Del lado del chavismo, el líder del diálogo será el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hasta el momento no se informó públicamente quiénes más integran la delegación.

¿Y Machado?

Antes de que Figuera fuera enviada por Estados Unidos a Venezuela, Machado señaló que era ella quién debía liderar las negociaciones con el Gobierno encargado de Rodríguez.

Figuera reconoció, tras haber regresado a Venezuela, haber tenido "diferencias" con la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, a raíz de su regreso al país para empezar a abordar esta agenda de trabajo.

Días después, la exparlamentaria aseguró que Machado es "muy importante en este proceso" y que todos los sectores democráticos serán convocados para aportar propuestas.

Igualmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que Machado puede tener un rol en "la reconciliación" de Venezuela.

Objetivos

Según Estados Unidos, la agenda de trabajo entre las partes contempla prioridades como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías para la participación política y la protección de las libertades civiles necesarias para un debate político abierto.

Machado y su abanderado, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, dijeron que esperan que este proceso logre, entre otros objetivos, un "cronograma electoral presidencial oportuno".

Los líderes opositores aseguraron en un comunicado que evaluarán ese proceso "con base en logros concretos y verificables", entre ellos la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones y el pleno respeto a la soberanía popular.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que el Gobierno pedirá el levantamiento de sanciones al país.

Apoyos

Estados Unidos ha dicho que el diálogo es un paso crucial en el proceso de "reconciliación política" y la "recuperación" del país tras la devastación causada pos los recientes terremotos en Venezuela.

Primero Justicia, Voluntad Popular -miembros de la PUD- y Un Nuevo Tiempo expresaron su respaldo a este proceso.

Hasta el momento, la coordinación de la PUD no ha hecho pública su postura, pero otros partidos integrantes como Acción Democrática criticaron la designación de Figuera como líder de este proceso.

Historial

Bajo el mandato de Nicolás Maduro, Venezuela vivió unos ocho procesos de diálogo con el apoyo de Noruega, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Iglesia católica, España, República Dominicana, Panamá, Colombia, México, Bolivia, Chile, Nicaragua, Paraguay, entre otros.

La oposición denunció en la mayoría de estas negociaciones que el Gobierno incumplió los acuerdos.

El último proceso se dio en octubre de 2023 en Barbados, donde se sentaron las bases para las presidenciales de 2024, con un procedimiento para levantar inhabilitaciones políticas, en los que no se incluyó a Machado.