20:09 - | La OEA urgió a Estados Unidos y Venezuela a "prevenir una mayor escalada" y respaldar una salida pacífica, tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para comparecer ante la justicia Declaración del Secretario General de la OEA Albert R. Ramdin sobre los recientes acontecimientos en Venezuelahttps://t.co/zfb9RdLpHj pic.twitter.com/Us8hMyGVRB — OEA (@OEA_oficial) January 3, 2026

20:08 - | Colombia impulsó la convocatoria de la reunión. La propuesta fue respaldada por Rusia y China #Cooperativa90 Consejo de Seguridad de la ONU abordará el lunes la operación de EE.UU. en Venezuela https://t.co/sXEAothPvT pic.twitter.com/6cjATG8TR9 — Cooperativa (@Cooperativa) January 3, 2026

19:57 - | "Yo creo que la gente venezolana va a creer que puede regresar a su país y es lo que quieren hacer. Por eso ellos están felices por lo que el presidente Trump dice", dijo Brandon Judd #Cooperativa90 "Están felices": Embajador de EE.UU. prevé retorno de venezolanos a su país tras la captura de Maduro https://t.co/BfslTyQIxY pic.twitter.com/xJLH171dxA — Cooperativa (@Cooperativa) January 3, 2026

19:27 - | Las cámaras registraron el momento en el que Nicolás Maduro, encapuchado y escoltado por agentes de la DEA y el FBI, bajó del avión que lo llevó a Nueva York. Según medios locales, se espera que comparezca ante una corte federal en Brooklyn este lunes. Foto: ABC News - YouTube (captura de video)

19:13 - | "Estamos en contra de la acción de vulnerar la soberanía venezolana", indicaron algunos de los manifestantes, quienes se mantienen de forma pacífica tras las vallas de seguridad: [Fotos] #Cooperativa90 Decenas protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Chile contra la captura de Maduro https://t.co/EQRVzVXp6C pic.twitter.com/NvVjBQ6RgT — Cooperativa (@Cooperativa) January 3, 2026

18:45 - | El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión

18:42 - | El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores, en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados esta madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas. Foto: ABC News - YouTube (captura de video)

18:36 - | Copa Airlines anunció la suspensión temporalmente, hasta el próximo martes, de su vuelo a la ciudad de Maracaibo, la única frecuencia que tiene activa hacia Venezuela INFORMACIÓN IMPORTANTE:



Suspensión temporal de vuelos a

Maracaibo hasta el 6 de enero de 2026 pic.twitter.com/QKa81DUEQt — Copa Airlines (@CopaAirlines) January 3, 2026

18:35 - | La congregación en Parque Almagro continúa creciendo #Cooperativa90 Un ambiente de euforia y festividad se sigue viviendo en el Parque Almagro, en pleno centro de Santiago, donde cientos de residentes venezolanos se han congregado para celebrar la captura de Nicolás Maduro.



Se espera que se sumen a la concentración integrantes%u2026 pic.twitter.com/LOvqvCjE7h — Cooperativa (@Cooperativa) January 3, 2026

18:09 - | El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reveló que mantuvo una conversación telefónica "franca y directa" con el presidente Donald Trump en la que expresó su desacuerdo con "la persecución de un cambio de régimen" en Venezuela y "la violación de la ley federal e internacional" tinyurl.com/954mxbz9

17:54 - | En entrevista con New York Post, el presidente Donald Trump aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país "si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos" Trump tells Post that US troops won%u2019t be in Venezuela if Maduro VP %u2018does what we want%u2019: %u2018We have a second wave%u2019 https://t.co/lwSQK9sU2G pic.twitter.com/HOrUFUigIV — New York Post (@nypost) January 3, 2026

17:50 - | La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para que "en las próximas horas" declare su constitucionalidad

17:48 - | El presidente Donald Trump publicó este sábado un video en su red Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas de Nicolás Maduro en las que desafiaba a EE.UU. a capturarlo

17:24 - | Mientras, la cadena NBC indica que Maduro se encuentra en "un avión que salió del Caribe" rumbo a un aeropuerto del área de Nueva York y que, según sus fuentes, será trasladado posteriormente en helicóptero a la ciudad, donde permanecerá bajo custodia hasta que se celebre su audiencia.

17:23 - | Según The New York Times, Maduro y su esposa deberán comparecer ante un juez del SDNY, si bien señala que el dirigente sería trasladado desde el aeropuerto Stewart International, a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad, hasta el tribunal federal en el Bajo Manhattan. http://prontus2.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20260103/imag/foto_0000005220260103095823.jpg

17:23 - | Según la televisión, que cita fuentes propias, Maduro comparecerá por pronto el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan.

17:23 - | El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegará este sábado a Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

17:00 - | Rodríguez sostuvo que el Gobierno está listo para defender a Venezuela, para defender sus recursos naturales, que, subrayó, "deben ser para el desarrollo nacional".

17:00 - | "Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional", añadió.

17:00 - | Rodríguez dijo que la respuesta de Estados Unidos al llamado de Maduro del diálogo hace unos días en una entrevista especial ha sido la agresión que "viola flagrantemente" la Carta de Naciones Unidas.

17:00 - | "Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", reiteró Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión.

16:21 - | La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país sudamericano es Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.

16:08 - | Van Klaveren: Todos los venezolanos que quieren salir del país y que no tienen antecedentes y son regulares lo pueden hacer, como siempre. La situación (migratoria) en Venezuela está muy fluida

16:06 - | Van Klaveren: Lamentamos este desenlace en Venezuela, Chile siempre abogó por una transición pacífica, pero la posición de Chile sobre la dictadura de Caracas siempre fue bien conocida. Y lo que sucedió no depende de nosotros

16:04 - | Van Klaveren: No corresponde referirme a la declaración del Presidente electo, pero las declaraciones de Chile se basa en elementos históricos. Siempre se ha rechazado el uso de la fuerza y encontramos importante resguardar esos puntos

16:04 - | Van Klaveren: No descartamos sacar un comunicado conjunto entre todos esos países

16:03 - | Van Klaveren: El Presidente ha estado en contacto con otros mandatarios como Gustavo Petro (Colombia), Pedro Sánchez (España)... está pendiente una conversa con Yamandú Orsi (Uruguay) y hemos contactado con los asesores de Brasil y México

16:01 - | Elizalde: Hasta ahora, no ha habido un cambio importante en los flujos migratorios. Tenemos un plan de contingencia que, conforme a la situación, se implementará

16:00 - | El canciller Alberto van Klaveren negó que lo sucedido en Caracas implique una rápida restauración de las relaciones diplomáticas.

15:57 - | Boric: Hemos dispuesto un monitoreo permanente de flujos migratorios y facilitaremos los protocolos de atención consular. Actuaremos como siempre lo hemos hecho, con responsabilidad, coherencia y firmeza AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entrega declaración a los medios de comunicación desde el Palacio de La Moneda. https://t.co/IbzYaQSkH1 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 3, 2026

15:57 - | Boric: Chile hace un llamado urgente a la ONU para evitar una escalada militar, proteger a la población civil y reestablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la Carta

15:56 - | Boric: Si (desde EE.UU.) pueden hacerlo acá, por qué no podrían hacerlo en otra parte

15:55 - | Boric: La soberanía no debe ser pisada bajo ninguna circunstancia y no es una formalidad, sino la garantía que protege de voluntades externas y de la ley del más fuerte

15:54 - | El Presidente Boric señala que es un "precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global" el ataque de EE.UU. a Venezuela

15:50 - | Holzmann: Mucha gente querrá volver a Venezuela, pero también va a irse de allí. Es evidente que las fronteras tendrán una presión adicional. ¿Cómo se maneja eso? La iniciativa del Presidente electo es correcta, respecto al corredor humanitario

15:43 - | Holzmann: Ahora lo que viene es el multilateralismo acotado, que tendrá presión en los BRICS, la Alianza del Pacífico y otras instancias

15:42 - | Holzmann: Los países que violan el derecho internacional no están sujetos a sanciones ni llamados de atención desde el punto de vista del Derecho. El derecho internacional es voluntario

15:41 - | Holzmann: Naciones Unidas no tiene más que sacar declaraciones y condenas. EE.UU no está en la CPI y dicho país no se va a enterar cuando viole el derecho internacional

15:40 - | Holzmann: Uno podrá suponer que hay opositores a Maduro en Venezuela, pero eso no significa que Maduro estaba gobernando solo. El vacío de poder es preocupante, alguien tiene que entregarlo para que haya sentido en lo que viene

15:35 - | Holzmann: Hay un vacío de poder en Venezuela ahora mismo y veremos si EE.UU. impone a una suerte de administrador

15:34 - | Holzmann: Trump espera que todos los círculos de poder detrás de él se entreguen. Hasta el momento, no hay una rendición del régimen chavista, sigue vigente

15:33 - | Holzmann: "Rodríguez tendrá la posibilidad de mantener algo del espíritu chavista, pero es extraña la situación de ella"

15:32 - | Holzmann: "Aquí hay una traición política-ideológica (por parte de Delcy Rodríguez a Maduro), al aceptar coordinar con EE.UU. un gobierno de transición, "o intenta salvar lo posible del socialismo bolivariano"

15:30 - | Holzmann: "El petróleo es importante (en esta disyuntiva). Quien maneje todo eso va a terminar vendiéndole a Rusia incluso".

15:28 - | El analista Guillermo Holzmann dijo en Cooperativa que "Venezuela pasará en un buen rato a ser un Estado asociado de EE.UU."

15:22 - | El jefe de gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, comunicó que Buenos Aires "ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al régimen de Maduro: abarcan a funcionarios, miembros de las FF.AA., empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros". La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro.



La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de%u2026 — Manuel Adorni (@madorni) January 3, 2026

15:18 - | "De igual manera, reforzaremos aún mas la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos", enfatizó.

15:17 - | El presidente interino de Perú, José Jerí, valoró que Venezuela "inicia una nueva era en democracia y libertad", y señaló que "muchas familias podrán reencontrarse en su país. Por eso, daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria". Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento. Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad.

Desde hoy%u2026 %u2014 José Jerí (@josejeriore) January 3, 2026

15:12 - | Cancillería puso a disposición los siguientes contactos de emergencia para los migrantes venezolanos: Debido a la situación en Venezuela, la Cancillería pone a disposición los siguientes contactos de emergencia para los connacionales que lo requieran. pic.twitter.com/7OF45nFkgr %u2014 Cancillería Chile %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 (@Minrel_Chile) January 3, 2026

15:10 - | Rubio, por su parte, expresó: "Si estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco", mientras que Trump dijo que Cuba es un "caso muy similar" y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo.

15:09 - | "Marco (Rubio) está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo", añadió Trump. Y añadió: "Vamos a gobernar Venezuela; vamos a rescatarla. Es un país muerto".

15:09 - | Sin embargo, "nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente (Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta", reparó Trump.

15:08 - | Trump matizó que el equipo de Washington que controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurarse que es el fin del chavismo y una "transición apropiada" tiene lugar.

15:07 - | "Por un período de tiempo, las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela", indicó Trump en una rueda de prensa en Mar-a-Lago junto con Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

15:06 - | Trump afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya ha hablado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar el proceso de transición donde el equipo de seguridad estadounidense gobernará Caracas temporalmente.

15:00 - | El exsenador Ignacio Walker ve en Cooperativa una caída del multilateralismo y una nueva visión donde "predomina el más fuerte".

14:56 - | Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, según los artículos 233 y 234 de la Constitución de Venezuela, que establecen las causales para la declaratoria de "falta absoluta" o "ausencia temporal" del presidente y los mecanismos previstos para elegir un eventual sucesor.

14:56 - | En redes sociales y medios se rumoreaba que huyó a Moscú, pero el canal afirmó que se encuentra en su país de origen.

14:55 - | Por otro lado, el canal Telesur desmintió que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haya escapado de Caracas.

14:53 - | Caine subrayó la enorme complejidad de la misión, "una extracción tan precisa que implicó el despegue de más de 150 aeronaves", entre ellos cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1, con el objetivo de "introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa táctico".

14:53 - | "Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo", aseguró Caine

14:52 - | En tanto, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo que la misión para capturar a Maduro y a su esposa se bautizó como operación "Resolución Absoluta" y que fue "la culminación de meses de planificación y ensayos".

14:51 - | Trump no visualiza a Machado como una futura autoridad en Venezuela, ya que "no tiene apoyo ni respeto".

14:47 - | La oficina del presidente argentino, Javier Milei, celebró la captura de Maduro: "El régimen socialista que encabezaba es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente". pic.twitter.com/sOROE6kJOE — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 3, 2026

14:45 - | Trump también lanzó una amenaza al presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien señaló que debe "cuidarse el trasero" tras la detención de Maduro, ya que "tiene laboratorios para fabricar droga" que envía a EE.UU. .@POTUS on Colombian President Gustavo Petro: "He's making cocaine. They're sending it into the United States %u2014 so he does have to watch his ass." https://t.co/mRqOsouW8V pic.twitter.com/aJeFDbuylk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

14:27 - | "Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", anunció Trump durante una rueda de prensa en su residencia en Mar-a-Lago para explicar detalles del operativo de hoy en Caracas.

14:27 - | El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que la operación militar estadounidense en la que detuvieron al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa es una "aviso" a otros países y un ejemplo de que "el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo"

14:25 - | Trump aclara: su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernarán Venezuela

14:23 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Estamos hablando de un país muerto que lo vamos a llevar a la vida. En Venezuela hay mucha gente mala y no pueden estar ahí para gobernar"

14:21 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Vamos a designar gente" para la administración de Venezuela previo a la transición

14:12 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: %u201CVamos a designar gente%u201D para la administración de Venezuela previo a la transición

14:12 - | Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país".

14:11 - | "Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata", agregó el mandatario estadounidense.

14:05 - | "Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", dijo Trump durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

13:59 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Hoy el hemisferio occidental es más seguro (tras la captura de Maduro)"

13:48 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Estaremos en el poder (de Venezuela) hasta que haya una transición adecuada"

13:46 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Detuvimos al dictador Nicolás Maduro y deberá enfrentar a la justicia junto a su esposa por narcoterrorismo (...) Estados Unidos es el país más fuerte del planeta"

13:28 - | La excandidata presidencial Jeannette Jara criticó en X que EE.UU. "ha violado el derecho internacional atacando a Venezuela. Aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países". EEUU ha violado el derecho internacional atacando a Venezuela.



Aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países.



Resolver los conflictos a fuerza y fuego imponiendo una agenda unilateral es un grave retroceso%u2026 — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) January 3, 2026

13:28 - | Trump compartió la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado

13:26 - | El Presidente Boric se encuentra con sus ministros en La Moneda actualmente para abordar la contingencia ocurrida en Venezuela. El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostiene reunión en el Palacio de La Moneda para abordar la contingencia en Venezuela junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la ministra Secretaria General de%u2026 pic.twitter.com/rk9mSPJMaM — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) January 3, 2026

13:15 - | El presidente de Paraguay, Santiago Peña, señaló que la caída de Maduro "solo puede ser una buena noticia. instamos a priorizar, por sobre todo, las vías democráticas y el bienestar de los venezolanos (...) y ofrecemos a la comunidad internacional su cooperación y experiencia para el cambio del régimen hacia uno de vigencia plena de libertades y derechos". El Gobierno del Paraguay ha tenido siempre una posición de compromiso innegociable con la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos en Venezuela, y por ello ha venido alertando hace tiempo sobre la situación insostenible del régimen ilegítimo,%u2026 — Santiago Peña (@SantiPenap) January 3, 2026

13:11 - | La embajada de EE.UU. en Chile alertó sobre las concentraciones públicas de migrantes venezolanos y recomendó a los estadounidenses a "evitarlas y que estén atentos a los medios locales para obtener datos más actualizados". SECURITY ALERT | DEMONSTRATION ALERT

Location: Santiago and other locations throughout Chile



Event: According to press and social media reports, there are public gatherings developing in Santiago and other locations throughout Chile. We advise all U.S. citizens to avoid crowds%u2026 pic.twitter.com/Jp7SbgTvkQ — Embajada EE.UU. Chile (@EmbajadaEEUUcl) January 3, 2026

12:54 - | El excandidato opositor Edmundo González Urrutia reposteó el comunicado de Machado y afirmó que están listos "para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación". Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. https://t.co/6NtXOsZAQf — Edmundo González (@EdmundoGU) January 3, 2026

12:47 - | La ONU informó que su secretario general, Antonio Guterres, está "profundamente alarmado" por la escalada en Venezuela y preocupado de que el derecho internacional "no ha sido respetado". .@antonioguterres deeply alarmed by escalation in Venezuela, culminating with US military action today.



He%u2019s concerned that international law hasn't been respected.



He calls on all actors in Venezuela to engage in inclusive dialogue, in respect of human rights & rule of law. — United Nations (@UN) January 3, 2026

12:45 - | El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció y demandó "urgente" "la reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE.UU. a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América". #Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026

12:39 - | El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, manifestó la posición de su país, consistente en "el rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios". Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios. Seguimos con%u2026 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) January 3, 2026

12:37 - | "A los venezolanos en el exterior los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela", afirmó la líder opositora.

12:36 - | "Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática, que nos necesita a todos", sostuvo.

12:36 - | "Esta es la hora de quienes elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional", exhortó Machado.

12:35 - | "Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", manifestó.

12:33 - | La líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó en un comunicado que Maduro "hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos". %uD83D%uDCCDDeclaración Pública por captura del narcodictador Nicolás Maduro pic.twitter.com/1LuGaULycf %u2014 Partido Republicano (@PRChile) January 3, 2026

12:29 - | El Partido Republicano valoró la detención de Maduro: "Es el líder de una narcodictadura de izquierda que lleva más de dos décadas hundiendo a Venezuela y a sus habitantes en la miseria". %uD83D%uDCCDDeclaración Pública por captura del narcodictador Nicolás Maduro pic.twitter.com/1LuGaULycf %u2014 Partido Republicano (@PRChile) January 3, 2026

12:19 - | Rojo Edwards: Tiene que haber una negociación para que la estructura restante chavista se vaya y se establezca el gobierno democrático (escogido en elecciones, con Edmundo González) en miras a una transición

12:12 - | El senador Rojo Edwards cuestiona en Cooperativa: "¿El derecho internacional debe aguantarle a dictadores que se queden para siempre haciendo sufrir a su pueblo, incluso manejando carteles de narcotráfico?"

12:10 - | Trump aseguró que, al momento de su detención, Maduro "estaba en una casa que parecía más una fortaleza. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio seguro, de acero sólido... Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró". .@POTUS on the moment Maduro was captured:



"He was in a house that was more like a fortress than a house. It had steel doors, it had what they call a safety space where it's solid steel... He was trying to get into it, but he got bum rushed so fast that he didn't." pic.twitter.com/xtYh1Jo8wX %u2014 Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

12:08 - | Trump también mandó un mensaje a quienes son fieles a Maduro: "Si se mantienen leales, el futuro es muy malo, muy malo para ellos... Hay banderas estadounidenses ondeando en las calles (de Caracas), así que creo que tiene muy poco apoyo. Era un dictador que el pueblo odiaba". .@POTUS on Maduro loyalists: "If they stay loyal, the future is really bad, really bad for them... They have American flags being waved on the streets, so I think he's got very little support. He was a dictator that the people hated." pic.twitter.com/8kIz1A0bFI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

12:06 - | Sobre sus últimas conversaciones con Maduro, Trump aseguró que le dijo: "Tienes que rendirte, tienes que rendirte". Añadió que el líder chavista "estuvo cerca (de hacerlo), pero al final, tuvimos que hacer algo mucho más quirúrgico, mucho más poderoso... Este fue un símbolo muy importante". .@POTUS on his discussions with Maduro in recent weeks: "I said, 'You have to give up. You have to surrender' %u2014 and he was close, but in the end, we had to do something that was really much more surgical, much more powerful... This was a very important symbol." https://t.co/PMXAq3k4ht pic.twitter.com/f4KmwzWabk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

12:04 - | El mandatario estadounidense señaló que su país estaba preparado para (efectuar) un segundo ataque, pero "esto era tan letal, tan poderoso, que no tuvimos que hacerlo. Estábamos allí con una Armada como nadie había visto antes". .@POTUS: "We were prepared to do a second wave. We were all set %u2014 and this was so lethal, this was so powerful, that we didn't have to... We were out there with an armada like nobody's ever seen before." pic.twitter.com/lBAvGDtO63 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

12:02 - | El republicano también calificó de "débil y estúpida" a los demócratas que critican la detención de Maduro. "These are weak, stupid people," says @POTUS on Democrat complaints of Maduro's capture.



"It's the same old stuff that we've been hearing for years and years... You hear from some congressman saying, 'Oh, this is so terrible.' We're saving lives." pic.twitter.com/E6tuZRWt41 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

12:01 - | Trump también aseguró: "Enviar a presos, personas de instituciones mentales y capos de la droga (desde Venezuela a EE.UU.)... los enviaron por cientos de miles... y eso es simplemente imperdonable. Por eso él (Maduro) quiso negociar al final y yo no. Dije 'no, tenemos que hacerlo (el ataque)'. .@POTUS: "Sending prisoners and people from mental institutions and drug lords %u2014 they sent them by the hundreds of thousands... and that is just unforgivable. That's why he wanted to negotiate at the end and I didn't want to negotiate. I said, 'Nope. We gotta do it.'" pic.twitter.com/eU44jxnkmi %u2014 Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

11:59 - | Sobre el devenir de la gobernanza venezolana, Trump afirmó que están tomando "la decisión ahora": "No podemos correr el riesgo de dejar que alguien más la dirija y continúe donde él (Maduro) la dejó". "What do you think is next for the Venezuelan people now that you have removed Maduro so that he can face American justice?"@POTUS: "We're making that decision now. We can't take a chance on letting somebody else run it and just take over where he left off." pic.twitter.com/Rh64xxtkpc %u2014 Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

11:57 - | "Comparen esto con Afganistán, donde fuimos un hazmerreír en todo el mundo. Ya no somos un hazmerreír. Tenemos los mejores militares del mundo por lejos", destacó el mandatario estadounidense. "Compare to this to Afghanistan, where we were a laughingstock all over the world. We're not a laughingstock anymore. We have the greatest military in the world %u2014 by far," says @POTUS.



"The professionalism and the bravery... You almost couldn't hold to them back." pic.twitter.com/XWnaOxITbn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

11:55 - | "Nunca vi algo como esto. Pude verlo en tiempo real y vi cada aspecto de él (el operativo en Caracas). Fue increíble ver el profesionalismo y la calidad de liderazgo" de las FF.AA., añadió Trump a Fox News. "I've never seen anything like this. I was able to watch it in real time, and I watched every aspect of it," says @POTUS on the U.S. capture of Venezuelan dictator Nicolás Maduro.



"It was amazing to see the professionalism %u2014 the quality of leadership... Amazing." %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8 pic.twitter.com/VZvRxZRgab — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

11:51 - | Los dichos del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Fox News: "El equipo hizo un increíble trabajo (deteniendo a Maduro). No hay otro país en la Tierra que pueda hacer semejante maniobra". .@POTUS on the capture of Venezuelan dictator Nicolás Maduro: "The team did an incredible job... There's no other country on Earth that can do such a maneuver." pic.twitter.com/sbfEyVDgUf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

11:45 - | El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue más categórico y expresó: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente". A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.



A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 3, 2026

11:43 - | Desde la cancillería rusa, se declaran "extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU. Si realmente tuvo lugar, es una viola%u0441ión grave de la soberanía de un Estado independiente". Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU.



Si realmente tuvo lugar, es una viola%u0441ión grave de la soberanía de un Estado independientehttps://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn — Cancillería de Rusia %uD83C%uDDF7%uD83C%uDDFA (@mae_rusia) January 3, 2026