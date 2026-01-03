20:09 - | La OEA urgió a Estados Unidos y Venezuela a "prevenir una mayor escalada" y respaldar una salida pacífica, tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para comparecer ante la justicia
19:27 - |Las cámaras registraron el momento en el que Nicolás Maduro, encapuchado y escoltado por agentes de la DEA y el FBI, bajó del avión que lo llevó a Nueva York. Según medios locales, se espera que comparezca ante una corte federal en Brooklyn este lunes. Foto: ABC News - YouTube (captura de video)
19:13 - | "Estamos en contra de la acción de vulnerar la soberanía venezolana", indicaron algunos de los manifestantes, quienes se mantienen de forma pacífica tras las vallas de seguridad:
18:45 - |El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión
18:42 - |El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores, en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados esta madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas. Foto: ABC News - YouTube (captura de video)
18:36 - | Copa Airlines anunció la suspensión temporalmente, hasta el próximo martes, de su vuelo a la ciudad de Maracaibo, la única frecuencia que tiene activa hacia Venezuela
18:35 - | La congregación en Parque Almagro continúa creciendo
#Cooperativa90 Un ambiente de euforia y festividad se sigue viviendo en el Parque Almagro, en pleno centro de Santiago, donde cientos de residentes venezolanos se han congregado para celebrar la captura de Nicolás Maduro.
18:09 - | El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reveló que mantuvo una conversación telefónica "franca y directa" con el presidente Donald Trump en la que expresó su desacuerdo con "la persecución de un cambio de régimen" en Venezuela y "la violación de la ley federal e internacional" tinyurl.com/954mxbz9
17:54 - | En entrevista con New York Post, el presidente Donald Trump aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país "si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos"
17:50 - | La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para que "en las próximas horas" declare su constitucionalidad
17:48 - | El presidente Donald Trump publicó este sábado un video en su red Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas de Nicolás Maduro en las que desafiaba a EE.UU. a capturarlo
17:24 - | Mientras, la cadena NBC indica que Maduro se encuentra en "un avión que salió del Caribe" rumbo a un aeropuerto del área de Nueva York y que, según sus fuentes, será trasladado posteriormente en helicóptero a la ciudad, donde permanecerá bajo custodia hasta que se celebre su audiencia.
17:23 - | Según The New York Times, Maduro y su esposa deberán comparecer ante un juez del SDNY, si bien señala que el dirigente sería trasladado desde el aeropuerto Stewart International, a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad, hasta el tribunal federal en el Bajo Manhattan.
17:23 - | Según la televisión, que cita fuentes propias, Maduro comparecerá por pronto el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan.
17:23 - | El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegará este sábado a Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.
17:00 - | Rodríguez sostuvo que el Gobierno está listo para defender a Venezuela, para defender sus recursos naturales, que, subrayó, "deben ser para el desarrollo nacional".
17:00 - |"Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional", añadió.
17:00 - | Rodríguez dijo que la respuesta de Estados Unidos al llamado de Maduro del diálogo hace unos días en una entrevista especial ha sido la agresión que "viola flagrantemente" la Carta de Naciones Unidas.
17:00 - |"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", reiteró Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión.
16:21 - | La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país sudamericano es Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.
16:08 - | Van Klaveren: Todos los venezolanos que quieren salir del país y que no tienen antecedentes y son regulares lo pueden hacer, como siempre. La situación (migratoria) en Venezuela está muy fluida
16:06 - | Van Klaveren: Lamentamos este desenlace en Venezuela, Chile siempre abogó por una transición pacífica, pero la posición de Chile sobre la dictadura de Caracas siempre fue bien conocida. Y lo que sucedió no depende de nosotros
16:04 - | Van Klaveren: No corresponde referirme a la declaración del Presidente electo, pero las declaraciones de Chile se basa en elementos históricos. Siempre se ha rechazado el uso de la fuerza y encontramos importante resguardar esos puntos
16:04 - | Van Klaveren: No descartamos sacar un comunicado conjunto entre todos esos países
16:03 - | Van Klaveren: El Presidente ha estado en contacto con otros mandatarios como Gustavo Petro (Colombia), Pedro Sánchez (España)... está pendiente una conversa con Yamandú Orsi (Uruguay) y hemos contactado con los asesores de Brasil y México
16:01 - | Elizalde: Hasta ahora, no ha habido un cambio importante en los flujos migratorios. Tenemos un plan de contingencia que, conforme a la situación, se implementará
16:00 - |El canciller Alberto van Klaveren negó que lo sucedido en Caracas implique una rápida restauración de las relaciones diplomáticas.
15:57 - | Boric: Hemos dispuesto un monitoreo permanente de flujos migratorios y facilitaremos los protocolos de atención consular. Actuaremos como siempre lo hemos hecho, con responsabilidad, coherencia y firmeza
AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entrega declaración a los medios de comunicación desde el Palacio de La Moneda.
15:57 - | Boric: Chile hace un llamado urgente a la ONU para evitar una escalada militar, proteger a la población civil y reestablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la Carta
15:56 - |Boric: Si (desde EE.UU.) pueden hacerlo acá, por qué no podrían hacerlo en otra parte
15:55 - | Boric: La soberanía no debe ser pisada bajo ninguna circunstancia y no es una formalidad, sino la garantía que protege de voluntades externas y de la ley del más fuerte
15:54 - |El Presidente Boric señala que es un "precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global" el ataque de EE.UU. a Venezuela
15:50 - | Holzmann: Mucha gente querrá volver a Venezuela, pero también va a irse de allí. Es evidente que las fronteras tendrán una presión adicional. ¿Cómo se maneja eso? La iniciativa del Presidente electo es correcta, respecto al corredor humanitario
15:43 - | Holzmann: Ahora lo que viene es el multilateralismo acotado, que tendrá presión en los BRICS, la Alianza del Pacífico y otras instancias
15:42 - | Holzmann: Los países que violan el derecho internacional no están sujetos a sanciones ni llamados de atención desde el punto de vista del Derecho. El derecho internacional es voluntario
15:41 - | Holzmann: Naciones Unidas no tiene más que sacar declaraciones y condenas. EE.UU no está en la CPI y dicho país no se va a enterar cuando viole el derecho internacional
15:40 - | Holzmann: Uno podrá suponer que hay opositores a Maduro en Venezuela, pero eso no significa que Maduro estaba gobernando solo. El vacío de poder es preocupante, alguien tiene que entregarlo para que haya sentido en lo que viene
15:35 - | Holzmann: Hay un vacío de poder en Venezuela ahora mismo y veremos si EE.UU. impone a una suerte de administrador
15:34 - | Holzmann: Trump espera que todos los círculos de poder detrás de él se entreguen. Hasta el momento, no hay una rendición del régimen chavista, sigue vigente
15:33 - | Holzmann: "Rodríguez tendrá la posibilidad de mantener algo del espíritu chavista, pero es extraña la situación de ella"
15:32 - | Holzmann: "Aquí hay una traición política-ideológica (por parte de Delcy Rodríguez a Maduro), al aceptar coordinar con EE.UU. un gobierno de transición, "o intenta salvar lo posible del socialismo bolivariano"
15:30 - | Holzmann: "El petróleo es importante (en esta disyuntiva). Quien maneje todo eso va a terminar vendiéndole a Rusia incluso".
15:28 - | El analista Guillermo Holzmann dijo en Cooperativa que "Venezuela pasará en un buen rato a ser un Estado asociado de EE.UU."
15:22 - | El jefe de gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, comunicó que Buenos Aires "ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al régimen de Maduro: abarcan a funcionarios, miembros de las FF.AA., empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros".
15:18 - | "De igual manera, reforzaremos aún mas la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos", enfatizó.
15:17 - | El presidente interino de Perú, José Jerí, valoró que Venezuela "inicia una nueva era en democracia y libertad", y señaló que "muchas familias podrán reencontrarse en su país. Por eso, daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria".
15:12 - |Cancillería puso a disposición los siguientes contactos de emergencia para los migrantes venezolanos:
15:10 - | Rubio, por su parte, expresó: "Si estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco", mientras que Trump dijo que Cuba es un "caso muy similar" y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo.
15:09 - | "Marco (Rubio) está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo", añadió Trump. Y añadió: "Vamos a gobernar Venezuela; vamos a rescatarla. Es un país muerto".
15:09 - |Sin embargo, "nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente (Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta", reparó Trump.
15:08 - | Trump matizó que el equipo de Washington que controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurarse que es el fin del chavismo y una "transición apropiada" tiene lugar.
15:07 - | "Por un período de tiempo, las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela", indicó Trump en una rueda de prensa en Mar-a-Lago junto con Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.
15:06 - | Trump afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya ha hablado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar el proceso de transición donde el equipo de seguridad estadounidense gobernará Caracas temporalmente.
15:00 - | El exsenador Ignacio Walker ve en Cooperativa una caída del multilateralismo y una nueva visión donde "predomina el más fuerte".
14:56 - |Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, según los artículos 233 y 234 de la Constitución de Venezuela, que establecen las causales para la declaratoria de "falta absoluta" o "ausencia temporal" del presidente y los mecanismos previstos para elegir un eventual sucesor.
14:56 - | En redes sociales y medios se rumoreaba que huyó a Moscú, pero el canal afirmó que se encuentra en su país de origen.
14:55 - | Por otro lado, el canal Telesur desmintió que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haya escapado de Caracas.
14:53 - | Caine subrayó la enorme complejidad de la misión, "una extracción tan precisa que implicó el despegue de más de 150 aeronaves", entre ellos cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1, con el objetivo de "introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa táctico".
14:53 - | "Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo", aseguró Caine
14:52 - | En tanto, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo que la misión para capturar a Maduro y a su esposa se bautizó como operación "Resolución Absoluta" y que fue "la culminación de meses de planificación y ensayos".
14:51 - |Trump no visualiza a Machado como una futura autoridad en Venezuela, ya que "no tiene apoyo ni respeto".
14:47 - | La oficina del presidente argentino, Javier Milei, celebró la captura de Maduro: "El régimen socialista que encabezaba es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente".
14:45 - |Trump también lanzó una amenaza al presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien señaló que debe "cuidarse el trasero" tras la detención de Maduro, ya que "tiene laboratorios para fabricar droga" que envía a EE.UU.
14:27 - | "Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", anunció Trump durante una rueda de prensa en su residencia en Mar-a-Lago para explicar detalles del operativo de hoy en Caracas.
14:27 - | El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que la operación militar estadounidense en la que detuvieron al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa es una "aviso" a otros países y un ejemplo de que "el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo"
14:25 - |Trump aclara: su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernarán Venezuela
14:23 - |Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Estamos hablando de un país muerto que lo vamos a llevar a la vida. En Venezuela hay mucha gente mala y no pueden estar ahí para gobernar"
14:21 - |Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Vamos a designar gente" para la administración de Venezuela previo a la transición
14:12 - | Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país".
14:11 - |"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata", agregó el mandatario estadounidense.
14:05 - | "Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", dijo Trump durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).
13:59 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Hoy el hemisferio occidental es más seguro (tras la captura de Maduro)"
13:48 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Estaremos en el poder (de Venezuela) hasta que haya una transición adecuada"
13:46 - |Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Detuvimos al dictador Nicolás Maduro y deberá enfrentar a la justicia junto a su esposa por narcoterrorismo (...) Estados Unidos es el país más fuerte del planeta"
13:28 - | La excandidata presidencial Jeannette Jara criticó en X que EE.UU. "ha violado el derecho internacional atacando a Venezuela. Aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países".
EEUU ha violado el derecho internacional atacando a Venezuela.
Aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países.
13:28 - |Trump compartió la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado
13:26 - | El Presidente Boric se encuentra con sus ministros en La Moneda actualmente para abordar la contingencia ocurrida en Venezuela.
El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostiene reunión en el Palacio de La Moneda para abordar la contingencia en Venezuela junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la ministra Secretaria General de
13:15 - | El presidente de Paraguay, Santiago Peña, señaló que la caída de Maduro "solo puede ser una buena noticia. instamos a priorizar, por sobre todo, las vías democráticas y el bienestar de los venezolanos (...) y ofrecemos a la comunidad internacional su cooperación y experiencia para el cambio del régimen hacia uno de vigencia plena de libertades y derechos".
13:11 - |La embajada de EE.UU. en Chile alertó sobre las concentraciones públicas de migrantes venezolanos y recomendó a los estadounidenses a "evitarlas y que estén atentos a los medios locales para obtener datos más actualizados".
SECURITY ALERT | DEMONSTRATION ALERT Location: Santiago and other locations throughout Chile
12:45 - | El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció y demandó "urgente" "la reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE.UU. a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América".
12:39 - | El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, manifestó la posición de su país, consistente en "el rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios".
12:37 - |"A los venezolanos en el exterior los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela", afirmó la líder opositora.
12:36 - |"Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática, que nos necesita a todos", sostuvo.
12:36 - | "Esta es la hora de quienes elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional", exhortó Machado.
12:35 - |"Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", manifestó.
12:33 - | La líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó en un comunicado que Maduro "hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos".
12:19 - | Rojo Edwards: Tiene que haber una negociación para que la estructura restante chavista se vaya y se establezca el gobierno democrático (escogido en elecciones, con Edmundo González) en miras a una transición
12:12 - | El senador Rojo Edwards cuestiona en Cooperativa: "¿El derecho internacional debe aguantarle a dictadores que se queden para siempre haciendo sufrir a su pueblo, incluso manejando carteles de narcotráfico?"
12:10 - |Trump aseguró que, al momento de su detención, Maduro "estaba en una casa que parecía más una fortaleza. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio seguro, de acero sólido... Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró".
12:08 - | Trump también mandó un mensaje a quienes son fieles a Maduro: "Si se mantienen leales, el futuro es muy malo, muy malo para ellos... Hay banderas estadounidenses ondeando en las calles (de Caracas), así que creo que tiene muy poco apoyo. Era un dictador que el pueblo odiaba".
12:06 - |Sobre sus últimas conversaciones con Maduro, Trump aseguró que le dijo: "Tienes que rendirte, tienes que rendirte". Añadió que el líder chavista "estuvo cerca (de hacerlo), pero al final, tuvimos que hacer algo mucho más quirúrgico, mucho más poderoso... Este fue un símbolo muy importante".
12:04 - | El mandatario estadounidense señaló que su país estaba preparado para (efectuar) un segundo ataque, pero "esto era tan letal, tan poderoso, que no tuvimos que hacerlo. Estábamos allí con una Armada como nadie había visto antes".
12:01 - | Trump también aseguró: "Enviar a presos, personas de instituciones mentales y capos de la droga (desde Venezuela a EE.UU.)... los enviaron por cientos de miles... y eso es simplemente imperdonable. Por eso él (Maduro) quiso negociar al final y yo no. Dije 'no, tenemos que hacerlo (el ataque)'.
11:59 - |Sobre el devenir de la gobernanza venezolana, Trump afirmó que están tomando "la decisión ahora": "No podemos correr el riesgo de dejar que alguien más la dirija y continúe donde él (Maduro) la dejó".
11:57 - |"Comparen esto con Afganistán, donde fuimos un hazmerreír en todo el mundo. Ya no somos un hazmerreír. Tenemos los mejores militares del mundo por lejos", destacó el mandatario estadounidense.
11:55 - |"Nunca vi algo como esto. Pude verlo en tiempo real y vi cada aspecto de él (el operativo en Caracas). Fue increíble ver el profesionalismo y la calidad de liderazgo" de las FF.AA., añadió Trump a Fox News.
"I've never seen anything like this. I was able to watch it in real time, and I watched every aspect of it," says @POTUS on the U.S. capture of Venezuelan dictator Nicolás Maduro.
11:43 - | Desde la cancillería rusa, se declaran "extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU. Si realmente tuvo lugar, es una viola%u0441ión grave de la soberanía de un Estado independiente".
Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU.
11:42 - | La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, afirmó que "hay mil razones para condenar el régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario", pero reparó que "la soberanía de los Estados nunca es negociable, es su sello distintivo, su encanto, su continente. Es inviolable y sagrada".
11:33 - |En conversación con Fox News, Donald Trump adelantó que Maduro y su esposa están en un barco militar y que serán llevados pronto a Nueva York
11:33 - | Estenssoro: Trump dice que lucha contra el narcoterrorismo, pero hace dos semanas indultó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico
11:31 - | Estenssoro: Trump actuó sin permiso del Congreso e invocó una ley para ello, es una triquiñuela. Tendría que hacer lo mismo para sacar a toda la estructura de mando chavista
11:29 - |"Por primera vez, EE.UU. viola el derecho internacional en Sudamérica y saca a un presidente", criticó, en Cooperativa, el director del Doctorado en Estudios Americanos de la U. de Santiago, Fernando Estenssoro.
11:27 - | La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirma que la UE "apoya una transición pacífica y democrática en Venezuela", y que cualquier solución debe "respetar al derecho internacional y la carta de la ONU"
Following very closely the situation in Venezuela. We stand by the people of Venezuela and support a peaceful and democratic transition. Any solution must respect international law and the UN Charter.
11:22 - | "Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado", agregó.
11:21 - |"Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional", sostuvo Kast.
11:21 - | "Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado", afirmó el republicano.
11:20 - | Por el contrario, el Mandatario electo, José Antonio Kast, expresó que "la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región".
La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región.
Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado.
11:19 - | "La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder enérgicamente a este episodio.Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación", añadió.
11:19 - | "Esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz"; sostuvo Lula.
11:18 - | El presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó: "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".
11:14 - | En el mundo hay expectación por las palabras que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dará a la nación luego de la intervención militar de Washington contra Caracas y la detención de Nicolás Maduro.
11:11 - | El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, expresó que el presidente Trump "ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos".
10:54 - | "Exigimos que se resguarde de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa (...). El gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino también a los pueblos del mundo", remató el partido.
10:53 - | "Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos", acusó el PC.
10:51 - | En un comunicado, la tienda expresó que "se trata de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabulidad de la región".
10:50 - |El Partido Comunista (PC) condenó la "criminal agresión" de Estados Unidos contra Venezuela.
PC de Chile rechaza y condena criminal agresión de Estados Unidos contra Venezuela
10:45 - |Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, afirmó en Cooperativa que "usar la fuerza no siempre garantiza paz. Los escenarios están abiertos y eso puede generar más tensión"
10:37 - | Larson: Si hay un esquema político de gobernanza considerado ilegítimo por sectores más radicalizados en Venezuela, uno podría esperar una respuesta que derive en actos de violencia o incluso terroristas
10:35 - | Larson: La pregunta es difícil de responder ahora porque hay incertidumbre, pero sí hay escenarios plausibles, como que Maduro haya sido entregado y no capturado
10:35 - | Larson: Una hipótesis es que a Maduro puede ser que lo hayan entregado -dada la facilidad con que se dio su detención-; cuesta imaginar que esto no se haya dado con ayuda en el interior
10:32 - | Larson: Puede ocurrir que se entre en un proceso de desestabilización en Venezuela que empuje una diáspora hacia afuera
10:28 - | Larson: No hay que olvidar cómo reaccionarían a la situación los países que han sido amenazados abiertamente por EE.UU., como Cuba e incluso Colombia
10:24 - | Larson: Debiéramos tener, en las próximas 24 o 48 horas, evidencia empírica de lo que se acusa a Maduro sobre delitos de narcoterrorismo
10:22 - | Larson: Las primeras declaraciones de Kast definirán a Chile en su relación bilateral con Estados Unidos
10:21 - | El académico de la UDD Guido Larson dijo en Cooperativa que "será extremamente interesante e importante cómo tratará este tema el próximo presidente Kast"
10:06 - |Maduro será imputado por narcotráfico y porte de armas en Nueva York, confirmó la fiscal general
10:04 - | La exrepresentante de Guaidó en Chile conversó con Cooperativa: