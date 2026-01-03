"Están felices": Embajador de EE.UU. prevé retorno de venezolanos a su país tras la captura de Maduro

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, entregó este sábado por la tarde sus primeras declaraciones oficiales tras el ataque ejecutado durante la madrugada de este sábado por Washington en Caracas, que desembocó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Desde la sede diplomática en Las Condes, el representante norteamericano defendió la acción bélica, asegurando que esta medida responde a los anhelos de libertad de la comunidad migrante y busca restablecer la democracia en la región.

Durante su intervención, el diplomático evitó confrontar directamente las críticas del Presidente Gabriel Boric, quien manifestó su "enérgica condena" a la intervención para detener a Maduro y al anuncio de que un EE.UU. "pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano", lo que aseguró que "sienta un precedente extremadamente peligroso".

Judd señaló que aún debe revisar los pormenores de la declaración del Mandatario chileno antes de emitir un juicio definitivo, añadiendo que, si bien planea conversar con el Jefe de Estado, dicha reunión no se llevará a cabo hoy.

El embajador también destacó el impacto emocional que la noticia ha tenido en los residentes venezolanos en Chile. "La seguridad de la gente chilena siempre va a ser lo primero en lo que estoy pensando y sé que la gente venezolana aquí está feliz por lo que hicimos", sostuvo el diplomático.

Según su visión, este hito militar abre la puerta para que miles de personas puedan concretar el sueño del retorno: "Yo creo que la gente venezolana va a creer que puede regresar a su país y es lo que quieren hacer. Por eso ellos están felices por lo que el presidente Trump dice".

Mientras el embajador hablaba, en el exterior de la embajada se congregaba un grupo de aproximadamente 30 manifestantes chilenos que expresaban su rechazo a la intervención militar estadounidense en Venezuela.

Un amplio contingente de Carabineros ha resguardado el perímetro de la embajada para prevenir incidentes entre los detractores de la acción militar y posibles grupos de apoyo que puedan llegar al lugar. Hasta el momento, las manifestaciones se han desarrollado de manera pacífica.