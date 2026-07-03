Gobierno de Trump frenó el regreso de Machado a Venezuela, según el WSJ

El gobierno de Estados Unidos habría presionado a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y frenado su viaje de regreso al país caribeño tras el doble terremoto, por temor a una crisis política, según publicó The Wall Street Journal.

Fuentes citadas por el diario estadounidense afirman que el avión privado que llevaba a Machado desde EE.UU. a Curazao fue obligado a dar la vuelta la semana pasada, cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la activista planeaba cruzar a territorio venezolano en un recorrido inverso a su huida en diciembre.

La opositora llevaría meses preparándose para reactivar la presión por nuevas elecciones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump, que en sus palabras, mantiene una "excelente" relación con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con el diario, intermediarios cercanos a la Casa Blanca habrían trasmitido un mensaje a Machado con la advertencia de que, si seguía adelante con su plan de regresar, corría el riesgo de perder el apoyo de Trump y obstaculizar su estrategia para Venezuela, lo que retrasaría aún más las elecciones.

Pese a ello, la activista intentó un segundo regreso vía Panamá, pero Copa Airlines se negó a transportarla a Venezuela por miedo a represalias de Caracas contra la aerolínea, según fuentes anónimas con conocimiento de los hechos.

Desde Ciudad de Panamá, Machado denunció este lunes que el gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país, y consideró "inaplazable" su retorno para "enfrentar juntos esta catástrofe", sin mencionar la presión que Washington habría ejercido contra el viaje.

Según Axios, en tanto, funcionarios del gobierno de Trump consideran los intentos de Machado como un acto de "oportunismo político grotesco" tras los devastadores terremotos, que han retrasado el proceso de reformas y el camino hacia unos eventuales comicios.

Machado no ha solicitado protección para volver a Venezuela

Tras la publicación del Wall Street Journal, la líder opositora afirmó que ni ella "ni nuestros equipos, requerimos ni hemos solicitado ningún tipo de protección ni que se asigne ningún tipo de recurso a seguridad" para regresar a Venezuela.

"Todo el mundo me dice: '¿Quien te va a cuidar?' Bueno, millones de venezolanos", comentó la Premio Nobel en un encuentro virtual con la prensa.

Machado insistió entonces en que regresará a su país, y recalcó que busca aportar en medio de la catástrofe, cuyas consecuencias dan cuenta, a su juicio, de queVenezuela es un "Estado fallido".

También aprovechó de manifestar que está "profundamente agradecida" con EE.UU. y otros países.

Desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero, Trump ha mostrado su aprobación a Delcy Rodríguez, quien ha accedido a los acuerdos comerciales, mineros y petroleros exigidos por Washington, algo que ha sido ampliamente cuestionado por opositores venezolanos.

Trump insiste en que Caracas funciona como un gobierno tutelado por EE.UU. y que al país sudamericano le está yendo mejor que nunca con la explotación y exportación de crudo, sin mencionar cómo los terremotos pueden afectar a su situación económica.