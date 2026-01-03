Heraldo Muñoz: Una cosa es rechazar el régimen de Maduro y otra el Derecho Internacional

El excanciller Heraldo Muñoz (2014-2018) abordó en Cooperativa la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, apelando a la defensa del Derecho Internacional frente a la crisis desatada en Caracas.

Ante los acontencimientos de esta mañana, Muñoz apuntó que "el problema de Venezuela es un régimen dictatorial", señalando que hasta el momento se conoce la captura del mandatario, pero "no hay aparente cambio de régimen".

En ese sentido, alertó que "no sabemos si la Fuerza Armada venezolana, que ha estado bajo estrecho control, está ahora en una posición distinta. Quizás habrá dudas sobre su unidad, porque este tipo de operaciones generalmente requieren algún apoyo local, no solo de las de las fuerzas externas".

Sin embargo, reparó que "claramente, como toda intervención unilateral, armada, al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una violación al Derecho Internacional. Un uso ilegal de la fuerza".

"Desde Chile, una cosa es que rechacemos el régimen dictatorial de Maduro y otra cosa es sacrificar para ello el Derecho Internacional. Tengo que resguardar principios que son muy importantes de la política exterior de Chile, como es el respecto y la primacía del Derecho Internacional", aseveró Muñoz.

"Toda operación militar, toda intervención, todo bombardeo, es un uso ilegal de la fuerza, porque el único uso legal es lo que está establecido en la Carta de Naciones Unidas: la legítima defensa (artículo 51) o bien que una operación militar haya sido aprobada por el Consejo de Seguridad, y eso no ha ocurrido en este caso, porque ha sido una acción unilateral, al margen de Naciones Unidas", explicó.

Asimismo, advirtió que "no sabemos cuáles serán los efectos que esto tendrá. O sea, puede haber una situación caótica que signifique que tengamos eventualmente, y esto es una pura especulación, una nueva salida masiva de venezolanos que enfrentan una situación inestable y de conflicto. Entonces, aquí se pueden abrir muchos escenarios".

El exministro de Relaciones Exteriores enfatizó que "estamos frente a una situación totalmente incierta. Tendremos incluso que esperar a que hable Donald Trump a las a las 11:00 de la mañana para saber más detalles, pero yo creo que la comunidad internacional, yo ya he leído por lo menos varios jefes de Estado y de Gobierno que han reaccionado negativamente por lo menos frente a la operación militar".

En ese sentido, destacó las declaraciones del Presidente Gabriel Boric: "Me pareció bien porque es la posición que Chile tendría que asumir, de respetar el Derecho Internacional, de condenar cualquier operación militar, bombardeos que han ocurrido. No sabemos si hay víctimas fatales civiles, todo eso está por verse".

"No corresponde otra cosa, sino que la condena y el deseo de que haya una desescalada a la brevedad posible y que las cosas vayan por el camino -ojalá- de una transición democrática, que creo que es lo que desearíamos la mayoría de los chilenos y la comunidad democrática internacional", señaló.

Igualmente, afirmó que "en estos momentos hay que estar abierto a cualquier salida democrática y pacífica, respetando la voluntad popular. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de que el camino que está por delante debiera ser definido por las y los venezolanos".