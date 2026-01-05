Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago19.4°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Caracas trata de recuperar su normalidad tras el ataque contra Maduro

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Calles semi vacías y pocas personas caminando captaron las cámaras de la agencia EFE la mañana de este lunes 5 de enero en Caracas, capital venezolana que trata de retomar su normalidad tras la acción armada de EE.UU. del sábado, que en una operaciónr relámpago irrumpió en la ciudad para capturar a Nicolás Maduro.

El chavista, cuya última reelección ha sido desconocida por la comunicada internacional -Chile considera que el régimen es una dictadura- hoy enfrenta a la justicia en Nueva York, acusado de narcoterrorismo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados