Calles semi vacías y pocas personas caminando captaron las cámaras de la agencia EFE la mañana de este lunes 5 de enero en Caracas, capital venezolana que trata de retomar su normalidad tras la acción armada de EE.UU. del sábado, que en una operaciónr relámpago irrumpió en la ciudad para capturar a Nicolás Maduro.

El chavista, cuya última reelección ha sido desconocida por la comunicada internacional -Chile considera que el régimen es una dictadura- hoy enfrenta a la justicia en Nueva York, acusado de narcoterrorismo.

