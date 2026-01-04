Chile y otros cinco países condenan acciones militares en Venezuela y urgen a la paz

Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron este domingo un comunicado conjunto en el que expresan su "profunda preocupación y rechazo" por los recientes hechos ocurridos en Venezuela, centrados en la captura de Nicolás Maduro -líder del régimen chavista- por parte de estados Unidos.

En la declaración, los países reafirman su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y establece una serie de posiciones clave respecto a la situación venezolana.

"Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", señala el comunicado.

Además, advierten que estas acciones "constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil".

El comunicado también manifiesta alarma ante cualquier intento de apropiación externa de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela, considerándolo una amenaza a la estabilidad regional. (FOTO: EFE)

Llamado a la paz y al diálogo inclusivo

El comunicado enfatiza la necesidad de una resolución "por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional".

Los países firmantes subrayan que la solución debe provenir de un proceso interno: "Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana".

América Latina como zona de paz y advertencia sobre recursos

Los gobiernos también "reafirman el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención". Ante esto, hacen un "llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad" de la región.

Se reafirma la visión de América Latina y el Caribe como una "zona de paz" y se hace un llamado a la unidad regional frente a cualquier acción que amenace su estabilidad. (FOTO: EFE)

Finalmente, manifestan su "preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región".

Por ello, exhortan al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales a utilizar sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de tensiones y la preservación de la paz regional.