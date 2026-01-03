La exembajadora ad honorem de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, designada por el entonces presidente encargado Juan Guaidó, abordó esta mañana en Cooperativa la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos tras atacar diversos puntos de Caracas.

"(La detención) es algo que por más de dos décadas hemos estado esperando, tanto de Chávez como ahora de Maduro", manifestó Gutiérrez, enfatizando que "nos parece justo que Nicolás Maduro no haya sido dado de baja, como se dice en el argot militar, sino que enfrente la justicia él y su señora, que es uno de los cerebros de este cartel terrorista y narcotraficante".

En ese sentido, la otrora representante venezolana señaló que "esperemos que las horas que vienen tengan este mensaje dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales y se materialice el quiebre que existe dentro de sus filas para que se restituya el hilo democrático y tengamos a Edmundo González Urrutia con la banda presidencial, como fue la autodeterminación del pueblo venezolano el 28 de julio del 2024, junto a nuestro Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado".

