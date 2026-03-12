María Corina Machado: "Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con los aliados"

En el marco de las actividades posteriores al cambio de mando en Chile, la líder opositora venezolana María Corina Machado ofreció una conferencia de prensa en Santiago, donde abordó los pasos a seguir tras la caída de Nicolás Maduro y envió mensajes a la comunidad internacional y a los venezolanos en el exilio.

"Nuestro deber ahora es que toda esta energía debe emplearse de manera cívica y canalizarse para lograr lo que los venezolanos hoy aspiramos, y es la legitimación de todos los órganos del poder público a través de elecciones. Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa, coordinada con los aliados", declaró la dirigente.

Seguridad migratoria y justicia

Consultada sobre la situación de la migración venezolana en Chile y la posibilidad de expulsiones, Machado mostró una postura equilibrada entre el respeto a la soberanía nacional y la protección humanitaria. Aseguró que cada país tiene el derecho de garantizar su seguridad y que "quienes cometen delitos deben ser juzgados".

Sin embargo, hizo un llamado a distinguir a los ciudadanos que buscan refugio: "Aquellos que son ciudadanos de bien que huyen de la persecución que viven en su país, aspiramos a que sean protegidos y que se les dé la oportunidad de vivir libremente para que puedan regresar a su país lo antes posible".

Agradecimiento a Estados Unidos y críticas a España

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue el reconocimiento al rol de los Estados Unidos en la detención de Maduro el pasado 3 de enero. Machado calificó la acción como un acto de justicia internacional frente a lo que describió como una "estructura criminal".

"La única nación en el mundo que ha arriesgado la vida de alguno de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela son los Estados Unidos y lo tenemos que reconocer y agradecer. Gracias al presidente Donald Trump, hoy Nicolás Maduro enfrenta la justicia, algo que le negó a millones de venezolanos. Entonces sí queremos avanzar, queremos hacerlo de manera segura y ordenada", sentenció la líder opositora.

Finalmente, Machado tuvo palabras para la política europea, manifestando sus críticas hacia el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, pero contrastándolas con un agradecimiento explícito al rey Felipe VI por su respaldo al pueblo venezolano.

La agenda de la dirigente continuará esta tarde con un encuentro masivo con la comunidad venezolana residente en Chile, programado para las 17:00 horas en el sector del Paseo Bulnes y el Parque Almagro.