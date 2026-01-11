Familiares de presos políticos en Venezuela aseguran haber visitado este domingo a sus parientes por primera vez desde que fueron detenidos, en medio de la espera por las excarcelaciones luego de que las autoridades anunciaran el jueves pasado la liberación de un "número importante de personas".

En las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, dijo que finalmente pudo verlo tras "casi 18 meses" desde su detención, el 30 de julio de 2024, en plena crisis poselectoral: "A través de un vidrio, pude constatar que está vivo, que era mi gran temor, y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir", reveló.

Una experiencia similar vivió Juan Carlos Lago, padre del capitán del Ejército Juan Carlos Lago Ochoa, quien fuera arrestado el 24 de enero de 2025: "Tenía casi un año que no sabía de su paradero (...) Constaté que está en buen estado de salud física y mentalmente", aunque denunció que hasta ahora, las autoridades le habían negado que se encontraba recluido en ese lugar.

ONGs y la oposición mayoritaria denuncian que el proceso de excarcelaciones ha avanzado a cuentagotas. Según el último recuento de la ONG Foro Penal, sólo se han producido 17 liberaciones, por lo que aún quedan 803 presos políticos, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, computaba 22 beneficiados hasta la tarde del sábado.

