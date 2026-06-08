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La formación de La Roja para el amistoso frente a RD Congo

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Este martes, La Roja disputará un amistoso frente a República Democrática del Congo que se prepara para su actuación en el Mundial 2026, el encuentro se disputará en el Stade de la Source este martes a las 12:00 horas. Esta será la probable formación del cuadro dirigdo por Nicolás Cordova

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