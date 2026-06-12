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Canadá vivió la inauguración del Mundial 2026 en la antesala del encuentro entre la selección local ante Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto.
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