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Las postales que dejó la inauguración del Mundial en Canadá

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Canadá vivió la inauguración del Mundial 2026 en la antesala del encuentro entre la selección local ante Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto.

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