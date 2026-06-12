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Canadá logró un tardío empate ante Bosnia en Toronto por su debut en el Mundial 2026

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Canadá consiguió un tardío 1-1 ante Bosnia-Herzegovina en el BMO Field de Toronto por la jornada inaugural del Grupo B del Mundial 2026. Pese a que los europeos se adelantaron gracias a Jovo Lukić, el ingreso de Cyle Larin permitió el empate para uno de los anfitriones en la cita planetaria.

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