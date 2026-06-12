Los británicos dominaron las sesiones de práctica de cara al Gran Premio de Cataluña de este domingo. Russell se quedó con el primer entrenamiento libre con un tiempo de 1:16:363 y Norris, que no había sido parte de la sesión inicial tras ceder su asiento al piloto de prueba Leonardo Fornaroli, fue el más rápido en el segundo turno tras una vuelta de 1:15:426.

El Gran Premio de Cataluña se celebrará este domingo 14 de junio a las 09:00 horas (13:00 GMT), y será transmitido por la señal premium de ESPN en la plataforma de streaming Disney+.

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