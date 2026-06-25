El día después de los dos terremotos en Venezuela
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Catia La Mar, al norte de Caracas y en el estado costero de La Guaira, aparece que la ciudad más afectada por los dos terremotos que en menos de un minuto afectaron el jueves a Venezuela, con intensidades de 7,1 y 7,5 grados.
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