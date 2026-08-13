Chile se ubica entre los tres destinos más atractivos de Sudamérica para emigrar

Chile quedó entre los tres países de Sudamérica mejor evaluados para quienes buscan establecerse en otro lugar, según el Índice Global de Reubicación Rumavi 2026, que ubicó al país en el puesto 51 a nivel mundial entre 192 países y territorios.

Con 65,7 puntos, Chile fue superado en la región por Uruguay y Paraguay, que ocuparon los lugares 35 y 44, respectivamente, mientras que a nivel global el primer lugar fue para Estonia, seguida por Portugal, Lituania, República Checa y Malta.

El estudio busca medir qué tan favorable resulta un país para una persona que evalúa comenzar una nueva vida en el extranjero, para lo cual considera factores relacionados con la situación económica, las condiciones de vida, la seguridad y las posibilidades de establecerse.

En ese escenario, Chile obtuvo su mejor resultado en finanzas e impuestos, con 70 puntos, mientras que también tuvo una evaluación positiva en habitabilidad y salud, categoría en la que alcanzó 67 puntos.

Las principales debilidades aparecieron en las áreas de asentamiento y oportunidades, con 63 puntos, y seguridad y estabilidad, con 61, indicador que considera aspectos como la seguridad cotidiana, la estabilidad política y la posibilidad de conflictos.

La medición de Rumavi contempla 24 indicadores y no entrega el mismo peso a todos ellos, ya que considera que las prioridades pueden cambiar según el tipo de persona que busca emigrar.

Así, las condiciones que resultan relevantes para una familia pueden ser distintas de las que busca un jubilado o alguien que trabaja de manera remota, por lo que el índice adapta la evaluación de acuerdo con esos perfiles.

Con estos criterios, el listado busca servir como una referencia para quienes analizan trasladarse a otro país por motivos como la calidad de vida, las oportunidades laborales, la situación económica o la seguridad.