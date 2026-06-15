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La Fuente Alemana, majestuosa escultura ubicada en el Parque Forestal, en Santiago, amaneció este lunes rociada con pintura azul; una nueva vandalización tras su reinauguración, en octubre del año pasado.
La obra -que data de 1912- sufrió el desmembramiento de su estructura mediante el corte de algunos elementos de bronce y el robo de piezas hace un mes, y el nuevo ataque provocó que el alcalde Mario Desbordes se lanzara contra el Consejo de Monumentos Nacionales y propusiera eliminarlo por su "inacción".
"Hace más de un año que el municipio pidió autorización para instalar una reja patrimonial amplia, alta, bonita, de buen nivel; la misma que se usa en capitales europeas para proteger los monumentos. Lamentablemente, el Consejo nos rechazó esta solicitud de manera irresponsable. No hay un argumento técnico, es solo porque a ellos no les gusta", alegó, molesto, el extimonel RN, hoy independiente.