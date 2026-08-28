Desbordes y regreso de "Cañonazo de las 12": Se midieron los decibeles para no provocar daño auditivo

Polémica ha generado en la comuna de Santiago el inminente regreso del tradicional "Cañonazo de las 12" en el Cerro Santa Lucía, ante las denuncias sobre posible daño auditivo y peligro para las mascotas.

El alcalde Mario Desbordes (RN) respondió este viernes en una actividad, recalcando que "estamos ayudando a las juntas de vecinos, estamos licitando el Castillo Hidalgo para recuperarlo, vamos a recuperar el ascensor. Estamos con muchas obras, algunas financiadas por el Gobierno Regional, por la Subdere, y muchas otras, más de 2.500 millones de pesos van a ser inversión propia del municipio".

"La salva del cañón es súper barata, no es comparable con un proyecto de inversión", precisó.

La autoridad comunal manifestó que "yo he escuchado a los vecinos mayoritariamente a favor. Hay vecinos que pueden estar en contra, está bien, es legítimo. Yo he vivido en La Cisterna toda mi vida y hasta el día de hoy suena la alarma de los bomberos a las 12 del día y es una tradición que se da en muchos lugares de Chile".

"La salva es brevísima, es muy corta, y además se midieron los decibeles para graduar cuánto se va a utilizar en cada salva, para no provocar daño auditivo a nadie. Por lo tanto, eso ya está cubierto, lo mismo en el cañón de la Iglesia de La Merced", puntualizó.

Desbordes añadió que esta actividad servirá para fomentar el turismo en la zona, con el fin de recuperar las tradiciones nacionales.