Ruidos molestos: multan al Movilh por la Marcha del Orgullo 2025

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) cuestionó públicamente una multa que recibió uno de sus activistas, en calidad de organizador de la Marcha del Orgullo 2025, y que incurrió en la falta de "ruidos molestos".

El Juzgado de Policía Local de Santiago sancionó con 5 UTM a Gonzalo Velásquez, responsable legal del evento anual, por haber excedido los niveles de ruido frente a La Moneda el 21 de junio del año pasado, cuando se reunieron cerca de 100 mil pesonas en la actividad autorizada.

El tribunal "dictó una orden de arresto contra el activista que gestionó los permisos del desfile", dijo el Movilh, que presentará "acciones legales para revertir el abuso".

Se trata, agregó la ONG, de "un inédito y gravísimo atentado contra la libertad de expresión".

"Debido a que nuestro activista tiene bajo su cuidado a familiares enfermos y adultos mayores, a que el juzgado rechazó un incidente de nulidad y a que Carabineros estaba rondando su domicilio para apresarlo, nos vimos en la obligación de pagar la multa para evitar su reclusión", relató el fundador del Movilh, Rolando Jiménez.

Además, el grupo alegó que "el fallo del juzgado sitúa los acontecimientos el martes 24 de junio, mientras que el parte original de Carabineros (que dio origen al proceso) señala expresamente que los supuestos 'ruidos molestos' ocurrieron el sábado 21 de junio de 2025, a las 16:35 horas, frente al Palacio de La Moneda, es decir en pleno desarrollo de la Marcha del Orgullo" y tampoco se precisa "qué tipo de 'ruidos molestos' se habrían producido, cómo afectaron a vecinos, ni cuál fue su contexto ni de qué manera estos hechos justificaron sancionar a quien organizaba una marcha previamente autorizada".