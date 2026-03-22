Pasajeros de la Región Metropolitana han reportado una caída en la frecuencia en recorridos de la Red Metropolitana de Movilidad (Red), con esperas de hasta 30 minutos y buses que circulan agrupados o no se detienen, lo que ha incrementado el malestar entre usuarios.

Frente a este escenario, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseguró que "no vamos a tocar ningún recorrido ni retirar buses en operación; lo que haremos es reducir ineficiencias, como no reemplazar aquellos vehículos en exceso que permanecen estacionados".

Además, desde la cartera reconocen que, pese al aumento de la flota en los últimos años, el número de conductores se ha mantenido estancado, lo que incide en la frecuencia del servicio.

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