El economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez Rodrigo Wagner afirmó en Lo que Queda del Día que el fuerte incremento en el precio de los combustibles responde a una combinación de factores internacionales y decisiones locales, entre ellos el alza del petróleo por la guerra, el aumento del dólar y la menor aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

El académico señaló que el Mepco funcionaba como una herramienta para amortiguar las variaciones del mercado internacional, ajustando el impuesto a los combustibles para que los cambios fueran más graduales para los consumidores y remarcó que el mecanismo permitía que el precio que enfrentaban los hogares fuera “más suave” en periodos de alta volatilidad.

A su juicio, el ajuste podría haberse aplicado de manera gradual. "Había mecanismos para hacerlo más suavecito", planteó Wagner, indicando que una alternativa habría sido dividir el incremento en varias etapas, por ejemplo con subidas de menor magnitud en distintas semanas. Esto, advirtió, habría ayudado a reducir el impacto inmediato en el costo de la vida y en variables como la inflación.

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