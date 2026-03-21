Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, conversó con Cooperativa sobre los efectos de una posible modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) con el objetivo de normalizar el déficit fiscal, en contexto de la guerra en Medio Oriente.

"Lo que en estos momentos está sucediendo es que el fisco está percibiendo una menor cantidad que puede recaudar a través de este impuesto específico. ¿Y cuándo lo debería recuperar? Cuando se normalice esta situación internacional y el precio empiece a disminuir", señaló.

En ese sentido, el experto planteó lo que el Gobierno busca con modificar el mecanismo es "generar más recursos para el fisco. Es decir, el impuesto específico es un impuesto de fácil recaudación y tiene baja evasión, por lo tanto, son recursos que tienen un flujo continuo a las arcas fiscales".

No obstante, advirtió que "si busco ordenar las arcas fiscales a través de obtener algo más de recursos a través de este impuesto, lo que estoy generando principalmente es otro problema de un aumento en la inflación (…) Vamos a ver inflaciones posiblemente un poco más altas de lo que veníamos obteniendo los últimos meses. Y de esto continuar, es muy probable que la inflación anualizada vaya en torno al 4%, es decir, vaya al techo del rango meta que tiene el Banco Central".

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